TV 2-par deler kæmpe nyhed

Det var et knust forældrepar, Maria og Daniel Brask Mainz fra tv-programmet 'Årgang 20´, der tidligere på året kunne fortælle, at de havde oplevet en ufrivillig abort.

Men nu er der igen liv og glade dage hjemme hos parret. Oven på den mindre gode nyhed kommer nemlig en god: Parret skal være forældre igen.

Til Ekstra Bladet fortæller Maria Brask Mainz, at de glæder sig til, at tre snart bliver til fire.

'Vi er helt vildt glade, det var klart et ønskebarn, så det var meget planlagt', skriver Maria Brask Mainz til Ekstra Bladet.

'Vi stod med flere positive graviditetstests, men det endte desværre ud i en ufrivillig abort. Det er så surrealistisk og forfærdeligt og et kæmpe chok for os begge to - hold op, hvor havde vi glædet os til at bringe endnu et kærlighedsbarn ind i familien..', skrev parret på Instagram tidligere på året, da de mistede deres barn.

Parret har længe villet udvide familien, derfor var de også nervøse for, om en ny graviditet ville ende i endnu en frivillig abort.

Men nu kan de ånde lettet op.

'Det har været svært at tro på, at det ville gå godt - så det har været svært at finde ro i det', skriver Maria Brask Mainz til Ekstra Bladet.

Maria Brask Mainz har termin start februar, og de kender ikke kønnet endnu. Parret har i forvejen sønnen Louie, og deres rejse som førstegangsforældre har man kunnet følge på TV 2 i 'Årgang 20'.

