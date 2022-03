TV 2-par fortrød: - Ikke det rigtige

Det var med ondt i maven, at kæresteparret Bjørg Stangholdt og Jakob Nielsen vågnede morgenen efter at have takket ja til en bolig, de var blevet tilbudt af eksperterne i TV 2-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'.

Sagen var nemlig den, at de havde fortrudt.

- Vi følte begge to, at det her ikke var det rigtige. Vi fandt ud af, der var slet ikke den plads, vi havde brug for. Så jeg ringede og sagde, at vi havde fortrudt, fortæller Bjørg til Ekstra Bladet.

På baggrund af parrets krav til deres fremtidige bolig havde eksperterne fremvist tre boligbud beliggende i Nykøbing-området på Falster.

Parrets valg stod mellem det første hus på 189 kvadratmeter til 1.395.000 kroner og det andet hus på 131 kvadratmeter til 2.300.000 kroner.

Valget, som parret senere skulle fortryde, gik på hus nummer to, fordi det både var nyistandsat og bynært. Heldigvis nåede parret aldrig at underskrive købekontrakten, så de fik hurtigt annulleret købet - og endnu bedre, så nåede de at byde på det første hus, hvis beliggenhed trak mere i dem, og som oven i købet var lidt under en million kroner billigere.

Og den beslutning har de bestemt ikke fortrudt.

- Det (huset red.) har roen, naturen og skoven. Beliggenheden tiltalte os rigtig meget. Og så er der også god plads, fortæller Bjørg Stangholt.

Bjørg og Jakob har været langdistancekærester i 10 år. Nu går de fra langdistance til nuldistance - og de nyder tilværelsen sammen i deres nye hjem. Foto: TV 2

Fra langdistance til nuldistance

Udover at skulle etablere et helt nyt hjem, skal parret også vænne sig til at være endnu tættere på hinanden, end de nogensinde har været.

De har nemlig været langdistancekærester gennem ti år, hvor de har været vant til at se hinanden i weekender og ferieperioder. Mens Bjørg er fra Nykøbing-området på Falster, boede Jakob Nielsen før i Odense.

Men som følge af coronapandemien flyttede Bjørg hjem til Jakob og boede i seks uger under Danmarks nedlukning. Dette gjorde, at de pludselig oplevede større afsavn til hinanden, i forbindelse med at Bjørg skulle hjem og gå på arbejde igen.

Men der er også en anden grund. Det blev også et sygdomsforløb, der fik parret til at lægge langdistancen på hylden.

- Jeg fik også en blodprop sidste år, og så bliver afstanden mellem hinanden pludselig meget lang, fortæller Bjørg, der i dag har det godt og ikke lider nogle fysiske mén.

Derfor nyder parret bare tilværelsen sammen i deres nye hjem. Parret flyttede ind sidste år og igangsatte forskellige renoveringsprojekter på huset, som forventes at være færdige allerede til marts i år.