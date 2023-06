TV 2-par venter barn

Storken er på vej til Vestsjælland, og den skal have hue og halstørklæde på.

Til december skal den nemlig efter planen levere en lille dreng til tv-parret Kresten Petersen og Mia Lyngø Rasch.

De to mødte hinanden i fjerde sæson af TV 2-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender', der blev optaget sidste sommer. I december 2022 blev parret officielt kærester, og når kalenderen igen viser julemåned, bliver to til tre.

- Jeg glæder mig meget, siger Mia Lyngø Rasch til Ekstra Bladet.

Kresten Petersen med det obligatoriske skanningsbillede. Privatfoto

Hun er 15 uger henne og bruger ventetiden på at forsøge at falde til i Jyderup på Sjælland. Kærligheden til Kresten Petersen har fået hende til at rykke teltpælene op fra den nordjyske muld, og det er ikke altid let, fortæller hun.

- Jeg vil gerne tilbage til Jylland, men det er fint nok at bo her, siger hun om sin nye bopæl på Vestsjælland.

- Jeg kender ingen her, og det jeg ikke vant til. Hjemme i Jylland boede jeg nærmest dør om dør med min familie, fortæller hun.

Efter Mia Lyngø Rasch er flyttet til Sjælland, er hun startet på uddannelsen som social- og sundhedsassistent.

- På den måde håber jeg, at jeg kan skabe mig en omgangskreds, siger Mia Lyngø Rasch, hvis kæreste er lastbilchauffør og arbejder mange timer om ugen.

- Det betyder, at jeg er meget alene, men det er meget godt. Hverken Kresten eller jeg er vant til at være sammen med nogen hele tiden, så det ville ikke være godt for os, hvis vi sad lårene af hinanden, siger den vordende mor.

