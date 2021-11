TV 2-profil hylder kusine der står frem med krænkelser

Den kendte TV 2-vært Christian Degn erklærer nu i et rørende opslag sin støtte til sin kusine Louise Degn.

Mandag stod hun sammen med en lang række kvinder frem i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' på Discovery+ og fortalte ærligt om de krænkelser, som hun var udsat for i sin tid som praktikant på TV 2.

Her nævner hun blandt andet en episode med den garvede vært Jes Dorph-Petersen, hvor han og en redaktør ifølge hende forulempede hende i Jes Dorph-Pedersens lejlighed.

I et opslag på sin Instagram-profil viser Christian Degn nu sin støtte til sin kusine.

'Min kusine Louise er en af kvinderne i dokumentarserien om #MeToo på TV2. Og jeg synes, hun og alle mine tidligere eller nuværende kolleger er så ufatteligt seje at ha' modet til at stå frem,' skriver han.

Kendte til det

I opslaget fortæller han videre, at han og Louise Degn er meget tætte, og at han derfor har kendt til krænkelserne i lang tid.

'Min kusine og jeg er mere tætte end de fleste kusiner og fætre. Vi har boet sammen, købt lejlighed sammen og været kolleger på samme arbejdsplads. Og vi har mange gange snakket om hendes oplevelser og problemerne, som nu kommer frem,' skriver han og fortsætter:

'Det kræver en kæmpe power at turde lægge ansigt til den her debat. Jeg er stolt af dig, Louise,' skriver han videre.

Under opslaget vælter det ind med støtter til både Louise og Christian Degn fra hans kendte venner og kolleger.

'Hun er så megasej,' skriver TV 2-vært Cecilie Beck, der selv deltager i dokumentaren og fortæller om den sexistiske kultur på TV 2.

Også TV 2-vært Lene Beier sender en hilsen.

'I er en flok seje kvinder,' skriver hun.

En lang række nuværende og tidligere TV 2-ansatte står frem i dokumentaren. Foto: Discovery Networks

Vil støtte kvinderne

Degn fortæller til Ekstra Bladet, at han med opslaget ønsker at vise sin støtte til sin kusine og alle de andre modige kvinder, der er er stået frem i dokumentaren.

- Jeg har lavet opslaget for at støtte min kusine og de kvinder, der er så seje at stå frem med deres historier, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg har jo været ansat på TV 2 i perioden, hvor det har været værst, og selvom jeg ikke har været øjenvidne til noget, så har jeg jo hørt de samme rygter som de andre. Som alle andre har jeg dog haft svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle gøre ved det. Men nu så jeg min mulighed for at gå ud og støtte min kusine og alle de andre kvinder offentligt, siger Christian Degn.