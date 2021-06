TV 2 ramt af stort nedbrud

Prøver du tirsdag ved middagstid at besøge adskillige globale mediers hjemmesider, bliver du mødt af en fejlmeddelelse.

Det samme er tilfældet for TV 2's hjemmeside. Det vides dog ikke, om der er en sammenhæng mellem nedbrudene.

TV 2 oplyser til Ritzau, at tv-stationen er ved at danne sig et overblik over sagen.

Mange medier ramt

Tirsdag eftermiddag oplyser det franske nyhedsbureau, at en lang række globale mediers hjemmesider er nede - inklusiv blandt andre den britiske regerings hjemmeside.

Reuters skriver, at nedbruddet omfatter Financial Times, The New York Times og Bloomberg News. Også Amazon's hjemmeside synes at være nede.

Ifølge hjemmesiden Downdetector, som registerer nedbrud på hjemmesider, kan årsagen potentielt findes hos den amerikanske netleverandør Fastly.