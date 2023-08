TV 2-sats fordobler seertal

Seertallet for TV 2's 'Forræder' har fået et gevaldigt opsving. Ekstra Bladets kulturkommentator, René Fredensborg, er dog fortsat ikke imponeret over programmet

Tirsdag bragte Ekstra Bladet historien om det knap så prangende antal seere, der så TV 2's nye satsning 'Forræder' på premieren.

Kun sølle 384.000 seere kunne det blive til på premieredagen på tv og stream.

Men nu viser det sig, at programmet er kommet efter det siden.

Hvis man ser på de samlede seertal, som både indeholder seertal fra snigpremieren på TV 2 Play, samt streaming hele den første weekend til og med mandag, er der nemlig hele 744.000 mennesker, der har set 'Forræder'.

Det viser nye tal, som TV 2 har delt med Ekstra Bladet.

Måske er det vejret?

Ekstra Bladets kulturkommentator René Fredensborg, som personligt ikke er imponeret over programmet, har dog svært ved at sige, om seertallene fortsat vil udvikle sig i den positive retning.

Samtidig spekulerer han også i, om det dårlige sommer-vejr mon har spillet ind på danskernes lyst til at se 'Forræder'.

Annonce:

- Altså, det er lige så svært at gøre sig klog på danskernes besynderlige tv-vaner, som det er at forudsige det danske sommervejr.





Tv-vært, Kristian Bech, er en af de kendisser, som deltager i TV 2's 'Forræder'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

- Måske hænger det endda sammen. Når man nu ikke rigtig kan grille og tage til stranden, så tænder folk for tossekassen for at gætte på, hvilken en af programmets 18 ukendte kendisser, der mon skal dø, siger René Fredensborg.

Kan blive et hit

- Er det her show et 'one-hit wonder', eller har det potentiale til at blive et hit for TV 2, som kan køre i flere sæsoner?

- Det kan åbenbart blive et hit for dem, der ukritisk tænder for sit tv hver fredag. Jeg synes stadig, det er et kedeligt koncept med alt for mange ikke-kendte kendisser, udtaler Rene Fredensborg og fortsætter:

- Og ja, der kommer en sæson mere. Det er jo nærmest en fast tradition inden for reality-tv, at uanset hvor ringe konceptet er, så er der altid nogen, der hopper på, både deltagere og seere, og så får lortet lige en omgang mere.

- Det er jo også vigtigt for TV 2 ikke at tabe ansigt. De kan ikke forråde deres eget indkøb.

Ny 'X Factor'-vært: Fik klamt sextilbud