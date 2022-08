TV 2 skærer ned: Mindre 'Vild med dans'

TV 2 har valgt at skære i antallet af programmer i efterårets omgang 'Vild med dans'

12 programmer bliver til ti, når TV 2 byder op til dans dette efterår.

De seneste ni sæsoner af 'Vild med dans' er blevet afgjort af 12 par over lige så mange programmer, men i 2022-udgaven af dansedysten er der skruet ned for antallet.

Der er blevet skåret to par ud af konkurrencen, og dermed kommer der også to afsnit færre i den 19. udgave af 'Vild med dans'.

Når programmet har præmiere 9. september kan seerne se frem til at skulle lære ti nydansere at kende i løbet af de ti uger, 'Vild med dans' kører.

Mere spænding

Ifølge TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech er der flere grunde til, at der er skåret ned på 'Vild med dans'.

- Det er en blanding af indhold og praktik, som egentlig går fint hånd i hånd, der er årsagen, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Dels kan man vel kalde det en optimering af sæsonen med færre 'midterprogrammer' - og dermed forhåbentlig flere must see-afgørelser og et mere overskueligt cast fra starten, siger Thomas Richardt Strøbech og fortæller, at danse-sporten i efteråret desuden bliver udfordret af andre sportsgrene på TV 2.

- Der er et planhensyn, da TV 2 sender både VM i fodbold og EM i håndbold sidst på året, så vi også har store sportsbegivenheder, der venter på at overtage live-pladserne fredag aften allerede midt i november, siger han.

Nye ansigter

De færre programmer er ikke den eneste forandring, seerne vil opleve i 'Vild med dans' i år.

Blandt værterne er der skiftet ud, så komiker Martin Johannes Larsen overtager pladsen ved siden af Sarah Grünewald efter Christiane Schaumburg-Müller.

Bag dommerbordet overtager Sonny Fredie Pedersen pladsen efter Britt Bendixen, der har valgt at stoppe som dommer på programmet.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så er Mads Vad ikke med i årets udgave af 'Vild med dans'.

- Der er en masse praktiske ting, der skal gå op i en højere enhed i forbindelse med en sæson af 'Vild med dans'. Det har bare ikke kunnet lykkes i år. Der er familiemæssige ting og noget så simpelt som højden på en mulig partner. Omstændighederne har rent lavpraktisk bare ikke været der, sagde den populære danser tirsdag til Ekstra Bladet.