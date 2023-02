TV 2 slagter Zulu - laver ny ungdomskanal

TV 2 har i den seneste tid taget et opgør med Zulu, der ifølge kanalen ikke længere rammer den unge målgruppe, der var tanken, da kanalen gik i luften i 2000.

Siden er kanalen - og dens seere - blevet 23 år ældre, og der skal derfor ske noget nyt. Det betød sidste år, at Zulu Comedy Galla efter 14 år blev droppet, ligesom programmer som 'Dybvaaaaad' blev lagt i graven. Ændringerne stopper dog ikke der, for selve TV 2 Zulu bliver nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger også helt slagtet af tv-stationen.

Det bekræfter TV 2 i en pressemeddelelse.

Echo og Zulu samles i ét ungetilbud fra 27. marts under navnet TV 2 Echo.

Annonce:

- Det er en helt central opgave for os at blive ved med at være relevante for de mere end 800.000 danskere, der er mellem 20 og 30 år, og sikre, at vi er med til at starte samtaler, skabe nysgerrighed og inspiration med en styrket tilstedeværelse der, hvor målgruppen befinder sig, siger TV 2's indholdsdirektør, Lotte Lindegaard.

TV 2 Echo er født som et digitalt indholdsunivers, men vil fremover indeholde et mix af reality, fiktion, dokumentar og aktualitetshistorier, fremgår det af meddelelsen fra TV 2.

Farvel efter 23 år

Selvom dele af Zulus dna fortsat vil leve videre i TV 2 Echo, siger TV 2 også farvel til et velkendt brand, som seerne har kendt i 23 år.

- Zulu har repræsenteret det unge og originale i mange år og leveret fantastisk underholdning og dagsordensættende begivenheder, vi aldrig vil glemme. Zulu har dog ikke længere den relevans hos målgruppen, som den havde i brandets ungdom, og derfor er tiden nu kommet til at gøre noget nyt. Verden ændrer sig, og vi skal forny os og skifte spor på det rigtige tidspunkt. Med kæmpe stolthed tager vi gode erfaringer og stærke formater med videre, når vi samler kræfterne i TV 2 Echo, siger Lotte Lindegaard.

Annonce:

Med slagtningen af Zulu er Zulu Awards naturligt nok fortid. Den årlige prisuddeling, hvor alt fra tv til musik og sport bliver hyldet, får i stedet nyt liv under et andet navn.

Senere i år bliver det derfor i showet Echo Prisen, at der skal uddeles priser. Mandag oprettede TV 2 domænet echoprisen.dk, og går man ind på siden, bliver man mødt af en lilla skærm og teksten: 'Vi er lige på trapperne. Tjek tilbage snart'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zulu Awards 2020 skabte overskrifter landet over, da Ibi Støving pludselig dukkede nøgen op på scenen. Hun er dog ikke den eneste, der har skabt nøgenchok på scenen. Se flere kendisser her.