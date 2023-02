TV 2 smider stor bombe: Rykker flere ansatte til Odense

Fremtiden er usikker for en lang række ansatte på TV 2.

Kanalen varslede i slutningen af januar store ændringer, og nu løfter TV 2’s nyhedsdirektør, Ulla Pors, mere af sløret for, hvad der skal ske.

Det skete fredag i en mail til de ansatte, skriver fagbladet Journalisten, som også har talt med hende.

Ændringen betyder blandt andet, at aftendækningen af TV 2 News og tv2.dk rykker fra København til Odense, hvilket naturligvis får konsekvenser for en lang række ansatte.

- Det er en stor bombe, og det er også det største skift, vi kommer til at lave. Men det her er en del af en meget stor forandringsproces, vi har gang i, og vi har ikke taget sådan et livtag med vores afdeling i ti år, siger Ulla Pors til fagbladet.

Annonce:

Hvad det konkret betyder for den enkelte medarbejder, finder de først ud af til maj eller juni, og derfor venter der dem flere måneders med stor usikkerhed, erkender Pors.

Ulla Pors er nyhedsdirektør på TV 2. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Da Ekstra Bladet i slutningen af januar talte med Ulla Pors, erkendte hun, at der formentlig ville komme fyringer.

- For at kunne sikre nyhederne i en digital fremtid kræver det nye kompetencer, og nogle af dem har vi, og nogle kan læres. Men det er ikke realistisk at tro, at vi kan undgå at sige farvel til kolleger undervejs. Men vi har ikke noget overblik over det endnu. Det er en åben proces, vi starter nu, sagde hun.

- Hvad kan det for eksempel være, man ikke kan lære, som vil føre til en afskedigelse?

- Det kan jeg ikke svare på, for så langt er vi ikke endnu.

TV 2’s hovedtillidsrepræsentant, Lennart Sten, fortæller til Journalisten, at han ikke har en kommentar før på mandag.