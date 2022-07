TV 2-stjerne blev afvist: Så anderledes ud

Den 41-årige iranskfødte skuespiller Afshin Firouzi flygtede som fireårig med familien til Danmark, efter Irak havde invaderet familiens hjemland og begyndte en otte år lang krig.

Allerede som femårig drømte Afshin Firouzi om at tage del i den verden, der gemte sig bag tv-skærmen. Her kunne han flygte ind i sit eget hoved. Men der skulle 30 års tilløb til, førend han tog springet ind i branchen.

- Jeg har venner fra mange forskellige lande, der har veluddannede job. Lægerne og advokaterne er derude. Det er virkeligheden, og det bør også afspejle sig i fiktionens verden, siger han.

Afshin Firouzi er alligevel ikke bange for de stereotype roller, fortæller han.

- Det er bare vigtigt, at roller har noget dybde, et fedt manus og en vision, siger Afshin Firouzi og tilføjer:

- Men hvis jeg skal spille grønthandler og gaderøver resten af mit liv, bliver jeg rigtig ked af det. Der er et helt samfundsfagligt aspekt i det - lad os lige fordele rollerne lidt mere lige, mener han.

Foto: Rolf Konow TV 2/Free

Blev afvist flere gange

Afshin Firouzi kom først ind i filmverdenen som 36-årig. Inden da har han både været i militæret, arbejdet i restaurationsbranchen og har de fleste af sine voksne år arbejdet med socialt arbejde.

Alligevel har han oplevet at møde modstand, fordi han så anderledes ud end den gennemsnitlige dansker.

- Jeg har arbejdet og knoklet hele mit liv. Alligevel er jeg utallige gange blevet afvist på klubber i byen. Hvis tv i højere grad afspejler virkeligheden, er det mit håb, at færre vil blive mødt af den modstand, siger han.

På trods af de lukkede døre, som Afshin Firouzi blandt andet mødte i det københavnske natteliv, har han dog valgt aldrig at lade det være en undskyldning, men brugt det som brændstof i jagten efter skuespillerdrømmen.

- Jeg tror oprigtigt, at det, jeg har opnået, er kommet gennem hårdt arbejde. Uanset hvem man er, og hvordan man ser ud, bliver man kun bemærket i den her branche, hvis man knokler og viser, at man vil det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvorfor boller alle med hinanden i reality-miljøet? De er 'starstruck' over at møde hinanden, mener to af årets deltagere i 'Ex on the beach', der medvirker i ugens udgave af 'Der er brev'.