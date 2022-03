TV 2 trækker dokumentar tilbage

Efter B.T.s afsløringer om det forløb, der har været under tilblivelsen af dokumentaren 'Familiefar snyder døden', har tv-stationen nu valgt at trække den tilbage.

Det bekræfter chefredaktør for TV 2 Play Nyhederne og Echo, Marie Louise von Holstein, over for B.T.

'Efter at have undersøgt sagen igen - har vi fundet ud af, at dokumentaren ‘Familiefar snyder døden’ ikke lever op til de journalistiske standarder, vi har på TV 2. Derfor trækker vi den tilbage,' skriver hun i en mail.

Dokumentaren handler om den alvorligt kræftsyge Henrik Lykke Dam, der får eksperimentel behandling i Tyskland af radiologen Thomas Vogel.

Behandlingerne, som han får en gang om måneden, er i den dyre ende. De koster 29.000 kroner pr. gang, og indtil videre har Henrik Lykke Dam betalt hele 1,3 millioner kroner.

Ingen evidens

B.T. har siden dykket ned i, hvorvidt der er nogen evidens for, at behandlingerne virker - hvilket der ikke er.

Mediet har blandt andre talt med professor ved Center for Evidensbaseret Medicin i Odense, Karsten Juhl Jørgensen, der har undersøgt den tyske læges behandling.

- Dengang fandt vi frem til, at behandlingen gjorde mere skade end gavn. Man kan ikke udelukke, at enkelte personer har gavn af den, men risikoen for, at man kommer galt afsted, er større, end at den hjælper en, fortæller han.

Ifølge B.T.s oplysninger er TV 2 blevet informeret om det danske studie af behandlingen, som netop viser, at den kan være mere til skade end gavn, men det er ikke med i dokumentaren, som nu er sløjfet.