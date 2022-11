TV 2 udskyder igen kritisk dokumentar: - Fyldt med faktuelle fejl

Torsdag 17. november skulle TV 2 have vist dokumentaren 'Saxo Bank bag facaden', hvor traileren ifølge Se og Hør blandt andet viste, at den ville afsløre, hvordan stifterne Lars Seier Christensen og Kim Fournais har tjent kæmpe formuer på mistænkelige handler med russiske kunder.

Formuleringen om de russiske kunder blev dog fjernet fra TV 2's hjemmeside, mens kanalen også valgte at udskyde dokumentaren indtil torsdag 24. november. Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt, fortalte til ugebladet, at det skyldtes 'adskillige åbenlyse faktuelle fejl, misvisende forhold og udokumenterede påstande', som banken påpegede efter et gennemsyn.

TV 2 bekræftede historien over for Se og Hør, og redaktør Lasse Bjerre fortalte til mediet, at 'vi fuldt og helt kan stå inde for det program, som er planlagt til at blive sendt næste torsdag 24. november.'

Men det kommer så ikke til at ske. Programmet er nemlig udskudt igen - denne gang på ubestemt tid - mens omtalen af 'Saxo Bank bag facaden' også er fjernet helt fra TV 2's hjemmeside. Det oplyser kanalens presseafdeling ifølge fagbladet Journalisten til kulturprogrammet ’Babylon’ på 24syv.

Ekstra Bladet har via mail sendt en række spørgsmål til TV 2, der dog blot er vendt tilbage med et mere generelt svar.

'Vi har ganske enkelt brug for mere tid til nærmere at undersøge de nye oplysninger, vi har fået. Det er oplysninger, som har tråde til udlandet, og det tager ekstra tid at undersøge. Den redaktionelle proces er ikke færdig, og det er grunden til, at vi har udsat programmet. Vi kommer til at stå fuldt og helt inde for det program, som bliver offentliggjort,' lyder det fra redaktør Lasse Bjerre.

Saxo Bank: Programmet var fyldt med faktuelle fejl

Ekstra Bladet har været i kontakt med Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt.

- Siden vi så det første gang, har vi påpeget en lang række faktuelle fejl og åbenlyse misforståelser. Vi har også løbende modtaget spørgsmål, hvor det af selve spørgsmålene fremgår, at den bagvedliggende research ikke har været helt dækkende, for der er helt basale termer, som de tydeligvis ikke har forstået, siger han.

Han fortæller, at den nye beslutning ikke skyldes, at Saxo Bank har haft programmet til gennemsyn igen.

- Det er ikke, fordi der er kommet noget markant nyt for os. Vi har haft en løbende dialog omkring mange af de forhold, så hvad der ligger til grund for, at TV 2 vælger at fjerne det og udskyde det på ubestemt tid, det ved jeg faktisk ikke, siger Lasse Lilholt.

Kan godt tåle kritik

Det er langt fra kun fortællingen om de mistænkelige handler med russiske kunder - som TV 2 tilsyneladende har trukket i land omkring - der ifølge Saxo Bank var galt med programmet.

- Det er en lang række fejl - både af de helt store, mens også fejl i forhold til, hvordan man efterlever de basale spilleregler som journalister. Det er blandt andet i forhold til, hvordan man bringer klip ude af kontekst, og oplysningerne der fremgår, uden de er blevet forelagt os, lyder det fra Lasse Lilholt.

Han fortæller, at Saxo Bank har været i kontakt med TV 2 i et år, siden de blev inviteret til at medvirke i et program om banken.

- Vi sagde ja til at medvirke under en ramme, der mere virkede som et erhvervsportræt, men selvfølgelig stadig kritisk. Men her til sidst bliver vi klar over, at det er et helt andet program, end vi startede med. Det er der i sig selv ikke noget galt med, men vi har et problem med, at der var så mange åbenlyse faktuelle fejl og misforståelser, siger han og afviser, at Saxo Bank ikke kan tåle kritik.

- Jeg tror ikke, man skal arbejde i Saxo Bank, hvis man har et problem med kritisk journalistik. Det eneste, vi efterspørger, er, at det sker med en vis respekt for fakta, fastslår Lasse Lilholt.

TV 2 afviser

Hos TV 2 afviser man kritikken fra Saxo Bank.

'Vi kan ikke genkende det billede, som Saxo Bank forsøger at tegne. De forsøger at miskreditere dokumentaren, før den overhovedet er færdig eller er blevet offentliggjort. Der har været en lang proces gennem måneder med interviews og forelæggelser af oplysninger og materiale. Hovedpersonerne kender til det overordnede indhold og har gjort det i lang tid,' lyder det fra Lasse Bjerre.

Det vides ikke, hvornår dokumentar ser offentlighedens lys.

