TV 2 udskyder

Afbud på afbud.

Både statsminister Mette Frederiksen og flere partiledere har meddelt TV 2, at de alligevel ikke ønsker at deltage i den partilederdebat, der skulle foregå søndag 6. marts.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Grunden til, at politikerne nu trækker sig, skyldes, at de ikke ønsker at debattere, mens der er gang i vigtige forhandlinger om Danmarks fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik.

Selvom det er skuffende for kanalen, er det naturligvis noget, som TV 2 respekterer.

- Danmark, Europa og verden står i en vanskelig situation, og vi respekterer partiledernes ønske om at aflyse debatten for nu, siger redaktionschef for TV 2's politiske redaktion, Mads Bisgaard, og fortsætter:

- TV 2 har stadig et ønske om at gennemføre en partilederrunde, så snart det er muligt. Netop i en vanskelig situation som denne er det vigtigt, at danskerne får mulighed for at høre de politiske lederes svar på de udfordringer, Danmark og Europa står overfor.

Det er ikke oplyst, hvornår debatten flyttes til.

