TV 2 undskylder til de krænkede

Hele dagen har handlet om fænomenet MeToo, efter at den kontroversielle dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen' om diverse krænkelser på TV 2 mandag morgen kom online i Discoverys streamingunivers.

En dokumentar, der blotlægger en række alvorlige krænkelser og et stort ledelsessvigt gennem årene i blandt andet TV 2's nyhedsafdeling.

Men først sent mandag går TV 2 nu ud og beklager direkte henvendt til de berørte kvinder.

Det sker i en mail - ironisk nok til TV 2 selv - fra TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Det skriver tv2.dk.

'Vi er i dag blevet bekendt med dokumentaren og med, hvilke kvinder der medvirker. Vi har erkendt og konstateret, at der er sket et stort ledelsessvigt i TV 2. Det beklager vi og undskylder for. Jeg noterer mig, at mange af kvinderne i dokumentaren stiller op til interview, fordi de vil være med til at sikre, at fremtidige generationer ikke skal opleve det, de selv har været udsat for. Tak for det. Tak for perspektivet. Og undskyld for det, I har oplevet', skriver direktøren.

I 'Metoo: Sexisme bag skærmen' stiller 11 nuværende og tidligere ansatte på TV 2 sig frem og fortæller, hvad de har set og oplevet på egen krop.

Kvinderne fortæller blandt andet om en dybt sexistisk tone og grænseoverskridende hændelser.

Ekstra Bladet arbejder på en uddybende kommentar fra TV 2's ledelse.

