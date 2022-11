TV 2-vært afslører: Mit værste øjeblik

Hotpants. Tårer. Dansetrin. Og gulerod mellem tænderne.

Øjeblikkene har været mange. Men hvilke har været de værste og de bedste for den nyudklækkede 'Vild med dans'-vært Martin Johannes Larsen?

- Jeg var virkelig, virkelig spændt og nervøs for første program, så jeg var bare så glad for, at jeg kom igennem det uden at lave de helt store fejl, og at det bare gik så godt, lød det fra Martin Johannes Larsen, da Ekstra Bladet spurgte til hans bedste oplevelse i forhold til programmet.

- Men også episoden med Sarah Grünewald, hvor vi begge havde noget mellem tænderne var rigtig fin. Det viser, at det her program er live, og at vi trods alt er to mennesker, tilføjer Martin Johannes Larsen .

Han hentyder til episoden, hvor medvært Sarah Grünewald havde store problemer med at byde velkommen til seerne efter pausen, da hun havde et stykke gulerod mellem tænderne.

I aften bliver vinderen af 'Vild med dans' fundet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Værste oplevelse

Men ikke alle oplevelser har været lige fede for tv-værten. Og en af de - som Martin Johannes Larsen selv formulerer det - mere trælse oplevelser var, da han i kølvandet på Ekstra Bladets artikel 'Seerne savler', var kommet til at læse, hvad folk havde skrevet i kommentarerne på Facebook.

- Det var en af de lidt mere trælse oplevelser. Det er første gang, at jeg oplever at være en offentlig og kendt person på den måde, så det var ærgerligt at blive mødt af de negative kommentarer, der rullede ind i kommentarfeltet på Facebook, siger Martin Johannes Larsen, der tilføjer, at det overordnet set er gået rigtig godt.

Ekstra Bladets læsere er helt vilde med ham, men betragter vært Martin Johannes Larsen sig selv som et sex-symbol? Martin Johannes Larsen har været genstand for stor opmærksomhed i kommentarsporet på Ekstra Bladets liveblog

Så svaret er da også klart, da Ekstra Bladet spørger, om han er klar på at nuppe endnu en sæson af programmet, hvis muligheden byder sig.

- Jeg har i hvert fald lagt i ovnen til et genvalg, lyder det fra tv-værten.

Finalen i 'Vild med dans' kan følges på TV 2 og TV 2 Play fredag klokken 20, og Ekstra Bladet dækker festlighederne minut for minut.

