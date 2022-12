TV 2-vært undskylder efter abe-sammenligning

Der er harme på Twitter, og flere dansk-marokkanere raser og er rystede, efter at Christian Høgh Andersen kom til at sammenligne et billede af tre omklamrende aber med det nære sammenhold med familien, som de marokkanske spillere har udvist under VM. Også TV 2 beklager nu hændelsen

Det er ikke mere end få uger siden, at fodboldkommentator på TV 2 Thomas Kristensen kom i et mindre stormvejr, efter at han under en kamp havde sammenlignet den store og stærke sorte fodboldspiller Romelu Lukaku med gorillaen King Kong.

Nu er den så gal igen på TV 2.

Der er således hævede øjenbryn på Twitter, ligesom flere dansk-marokkanere, som Ekstra Bladet har talt med, raser over TV 2.

Det sker, efter at man mandag 12. december i programmet News & Co, hvor et panel i studiet diskuterer aktuelle emner, umiddelbart efter et indslag om det marokkanske fodboldlandshold og deres familier under VM skulle til et indslag om prisvindende dyrebilleder.

Den ene vært Søren Lippert fremviser et flot billede af tre aber, der omklamrer hinanden, hvilket får programmets anden vært Christian Høgh Andersen til at sige følgende:

- Det er lidt i forlængelse af snakken om Marokko, der samler familien i Qatar, så har vi også en dyrefamilie her, der er samlet måske for at holde varmen og ... øøh, det er også et flot billede af de her næseæber, lyder det.

Christian Høgh Andersen trækker altså dermed en slags linje mellem Marokkos fodboldholdlandshold og deres familier og så den abefamilie, som Søren Lippert viser på et billede i det efterfølgende indslag.

'Familiesammenføring' i Qatar

En af de øvrige medvirkende i panelet kommenterer fluks:

- Jeg sidder spændt og venter på, hvordan du lander den der med Qatar og de der aber?

- Det er fordi, de ligesom holder sammen, og det er jo også det, de gør med 'familiesammenføringen' i Qatar med Marokko, replicerer Christian Høgh Andersen.

Flere er nu oprørte over historien på Twitter, efter at en dansk bruger har skrevet en engelsk tekst til sit opslag, hvor han viser klippet fra TV 2 News (se det ovenfor, red.), ligesom han har sat engelske undertekster på, så hele Twitter kan være med.

Både danske og udenlandske brugere kommenterer derfor i negative vendinger, men der er tydeligvis gået visse ting lost in translation i en grad, så Søren Lippert samme sted har følt sig kaldet til at forsvare sig selv:

'Jeg er personen, der holder billedet, men jeg giver ikke den upassende kommentar. Men selv om den var uforsætlig, var kommentaren i programmet ikke okay', skriver han således.

'Forkert og stødende'

Vært Christian Høgh Andersen beklager i dag sin kommentar:

'Jeg er virkelig ked af, at jeg fik lavet en helt forfejlet sammenligning. Det har på intet tidspunkt været min intention, men det er både forkert og stødende, og det vil jeg gerne sige undskyld for', skriver han i en udtalelse.

TV 2 har sagt undskyld til de seere, der har henvendt sig, men mener også, at det er nødvendigt at tage afstand fra kommentaren offentligt:

'Vi undskylder, at en vært på TV 2 News kom med en kommentar, der både er forkert og stødende. Selvom det absolut ikke var hensigten fra værten, så er det en bemærkning, som både vores vært og hele TV 2 tager afstand fra. Det her var en klar fejl, det siger vi undskyld for og det tager vi med i det videre arbejde på redaktionen', siger chefredaktør på TV 2, Anne Mette Svane.