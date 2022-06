TV 2 varsler stor ændring i 'X Factor'

Tre gange har en gruppe vundet 'X Factor'. Men alligevel er det en svær kategori at føre helt til tops, mener TV 2.

Derfor vil man nu afvikle en workshop inden selve auditionrunderne for sangere, der drømmer om at være med i en gruppe.

Det åbner muligheden for at skabe nye konstellationer, hvor folk, der ikke på forhånd kender hinanden, bliver matchet som gruppe.

- Her kan nye talenter, der drømmer om at være med i en gruppe, få mulighed for at blive sammensat af fagfolk, blandt andet fra pladeselskabet Universal, som vil have fokus på såvel talent som på 'X Factor', siger programmets redaktør, Dorte Borregaard, til tv2.dk.

Når de nye grupper er blevet dannet, skal de til audition på lige fod med alle andre.

- Man er altså ikke sikret at nå langt. Men vi håber, at vi på den her måde kan bane vejen for endnu mere talent, siger Dorte Borregaard til tv2.dk.

Anthony Jasmin blev i 2014 den første gruppe til at vinde 'X Factor'. Duoen blev skabt af Thomas Blachman af to vragede solister. Foto: Christian Liliendahl/Ritzau Scanpix

Martin Jensen ude

I en del af de foregående sæsoner har flere dommere konstrueret nye grupper af vragede solister. Men nu kommer der endnu en måde at danne grupper på.

Ud over nye mulige gruppekonstellationer skal TV 2 også på jagt efter i hvert fald én ny dommer, da der ikke er genvalg til Martin Jensen. Det oplyste dj-dommeren på Instagram i foråret.

- Efter to forrygende og vilde sæsoner med 'X Factor' takker jeg af for denne gang. TV 2 ryster posen, og det kan jeg kun støtte op om, skrev han.

Næste sæson af 'X Factor', som er den 16. i rækken, bliver sendt på TV 2 i 2023.