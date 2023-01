TV 2 varsler store ændringer

En ny strategi på TV 2 kan føre til færre medarbejdere i mediemastodonten.

Nyhederne på TV 2 skal være mere digitale, så de spiller sammen på tværs af TV 2 News, TV2.dk og TV 2 Play. Og sådan en udvikling kan koste medarbejdere.

Det skriver fagbladet Journalisten, der har talt med TV 2's nyhedsdirektør, Ulla Pors, efter et internt møde mandag, hvor ændringerne blev varslet for nyhedsafdelingen. Hun bekræfter over for mediet, at TV 2's nye strategi kan ende med at koste folk jobbet.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det ikke kun er medarbejderne, men også brugerne, der vil kunne se de kommende ændringer, når strategien er fastlagt og bliver rullet ud senere på året.

- Vi ser, at brugerne rykker endnu mere digitalt, og der skal vi rykke med, så derfor fastslår vi nu, at fremtidens vigtige platforme for os er TV2.dk og TV 2 Play, og det vigtigste brand er News. Og ud fra det laver vi så strategiændringer, siger hun og konkretiserer, hvad det kan munde ud i:

- I dag har vi to nyhedsben i News fra København og Nyhederne i Odense. Og i fremtiden kommer der ét nyhedsben, hvor vi er én afdeling, hvor vi laver News. Der vil stadig være hovedudsendelser, der kommer klokken 18, 19 og 21.30, men de bliver en del af News, så det er der, de kommer fra.

Ulla Pors har været nyhedsdirektør på TV 2 siden 2021. Før det var hun chefredaktør på TV 2 News, ligesom hun også har været kanalchef på DR1. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

- Hvorfor er der brug for at fyre folk?

- For at kunne sikre nyhederne i en digital fremtid kræver det nye kompetencer, og nogle af dem har vi, og nogle kan læres. Men det er ikke realistisk at tro, at vi kan undgå at sige farvel til kolleger undervejs. Men vi har ikke noget overblik over det endnu; det er en åben proces, vi starter nu.

- Hvad kan det for eksempel være, man ikke kan lære, som vil føre til en afskedigelse?

- Det kan jeg ikke svare på, for så langt er vi ikke endnu.