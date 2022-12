TV 2-veteran scorer nyt job

Så er der igen nyt job til Poul Erik Skammelsen.

I det nye år skal den 59-årige tv-vært nemlig stå i spidsen for programmet 'Verden ifølge NEWS' på TV 2 sammen med Louise Windfeld-Høeberg.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Værterne skal klæde danskerne på med de væsentligste udenlandske udviklinger og perspektiver, hvilket Poul Erik Skammelsen ser frem til.

'Mit hjerte banker for udlandsstoffet. Det er enormt spændende at være med til at dække de store og nogle gange spektakulære ting, der sker og sætte dem i perspektiv, sådan som vi kan på ’Verden ifølge NEWS’, udtaler han og fortsætter:

'Især lige præcis nu er det vigtigt, hvor vi står i en total brydningstid med et Europa, der ser fuldstændig anderledes ud, end det gjorde for et år siden, og en gammel verdensorden, der er brudt sammen, mens vi ikke aner, hvor en ny orden vil føre os hen'.

Poul Erik Skammelsen, der har arbejdet for TV 2 siden 1988, fortsætter også som vært på på 21.30-udsendelsen på TV 2 Nyhederne.

'Verden ifølge NEWS' med Poul Erik Skammelsen og Louise Windfeld-Høeberg bliver sendt fra torsdag 5. januar klokken 18.20.

