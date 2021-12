TV 2’s advokatundersøgelse får hård kritik fra medvirkende kvinder

To af de kvinder, som sidste år indberettede deres sager til TV 2’s advokatundersøgelse, kritiserer nu undersøgelsen for at være overfladisk og partisk.

De bakkes op af eksperter. Det skriver Dagbladet Information.

De to kvinder indberettede sidste år oplevelser med en daværende chef, som ifølge dem havde udsat dem for uønsket seksuel opmærksomhed.

De havde samtidig en mistanke om, at en af årsagerne til, at de blev sagt op på TV 2, var, at de havde sagt fra over for sexchikanen.

Sagen blev beskrevet i Information mandag, og som det fremgik her, blev sagerne afsluttet, uden at det fik ansættelsesretlige konsekvenser for den daværende chef.

Den ene kvinde hæfter sig ved, at advokaten kun kontaktede to ud af seks vidner, da hendes sag skulle undersøges. Kvinden pegede ellers på i alt seks personer, hun havde betroet sig til om sexchikanen, enten mens den stod på eller kort tid efter.

'Virkelig mærkeligt'

De to vidner var henholdsvis daværende direktør Merete Eldrup og den nuværende HR-chef på TV 2. De afviste, at kvinden havde fortalt dem om sexchikanen, hvorefter sagen blev afsluttet. Men de fire, som ikke blev kontaktet, bekræfter alle over for Information, at kvinden betroede sig til dem om sexchikanen.

En af dem er Per Mikael Jensen, tidligere administrerende direktør for TV 2. Han kalder det 'virkelig mærkeligt', at han ikke blev kontaktet af advokaterne

- Hvis man siger, at man gerne vil lave en grundig undersøgelse af, hvad der er sket for flere år siden, skulle man tro, at man gjorde en indsats for at finde ud af noget om indberetterens troværdighed, siger han til Information.

Mangler vidner

Eksperter peger på, at advokaterne i TV 2’s advokatundersøgelse burde have kontaktet alle vidner i sagen. En af eksperterne er Peter Breum, der er advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret og har ført en lang række sager om sexchikane.

- Hvis man beder om at få navne på nogen, så skal man give et forsøg på at træffe alle, der bliver nævnt. Hvis man standser ved to, når der er udpeget seks, så har man ikke været grundig nok, siger han til Information.

Den anden kvinde, som indberettede sin sag sidste år, kritiserer især, at HR-chefen sad med til samtalen med advokaterne. Særligt fordi HR-chefen også var ansat i HR-afdelingen, dengang hun var udsat for uønsket seksuel opmærksomhed fra chefen og til sidst blev opsagt.

- Det var grænseoverskridende på alle niveauer. For dengang, jeg oplevede de her ting, var der ikke nogen, der hjalp mig. Og her sad den samme med om bordet, som sad i afdelingen dengang. Hun sagde, at hun kunne huske mig. Jeg havde ingen tillid til, at hun ikke ville gå tilbage og sige det til den chef, der havde krænket mig, siger hun til Information.

Jurist med speciale i arbejds- og ansættelsesret Karen-Margrethe Schebye siger, at hun aldrig selv har ladet HR eller andre personer fra ledelsen i den undersøgte virksomhed sidde med til den type advokatundersøgelser.

- Den største risiko ved at lade HR sidde med er, at det påvirker dem, der sidder i rummet og skal forklare sig – og muligvis også den, der stiller spørgsmålene. Man kunne jo for eksempel være i den situation, at man sidder med en medarbejder, som tidligere har henvendt sig til HR uden et resultat. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt, siger hun til avisen.

Advokaten Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding, som gennemførte undersøgelsen, henviser til TV 2, idet advokatundersøgelsen er afsluttet.

På TV 2 siger direktør Anne Engdal Stig Christensen til Information:

- Jeg kan ikke garantere, at vi har fået det fulde billede. Men jeg kan garantere, at vi har åbnet for en professionel behandling af de sager, der kom ind.

Er det professionel håndtering, at advokaten kun kontaktede to ud af seks vidner?

- Det er Norrbom Vinding, der har foretaget en vurdering af, hvilke vidner det har været relevant at tale med i processen – det er ikke et forhold, TV 2 har haft indflydelse på.