TV 2's topchef: Gav medarbejdere kondomer til seminar

Flere kilder fortæller til Ekstra Bladet, at de fik uddelt kondomer af TV 2's ledelse under fagligt seminar. Anne Engdal Stig Christensen, der er administrerende direktør hos TV 2, lægger sig fladt ned

Det er bestemt ikke hverdagskost, at topchefer uddeler kondomer til deres medarbejdere.

Det var dog, hvad der skete, da der på TV 2 i november 2017 blev afholdt et fagligt seminar på Comwell i Roskilde, hvor blandt andre de ansatte, som beskæftigede sig med marketing, kommunikation og medieplanlægning, deltog.

Her blev der nemlig uddelt goodiebags til alle medarbejdere, der deltog i seminaret, og de indeholdt langt mere end bare godter, kuglepen og blok.

I poserne, der blandt andet blev uddelt af TV 2's nuværende administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, som tidligere i flere medier har fortalt, at hun ikke kendte til den sexistiske kultur på TV 2, blev der nemlig også givet kondomer med TV 2's daværende slogan 'Alt det vi deler'.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder, der var til stede til seminaret og modtog de pågældende goodiebags, til Ekstra Bladet.

Uddelingen af kondomer skete, til trods for at flere fra TV 2's topledelse, heriblandt Anne Engdal Stig Christensen, har bedyret, at de ikke kendte til den sexistiske kultur på TV 2, før den blev beskrevet i Discovery+-dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indeholdt 'godteposerne' Rittersport-chokolade, en powerbank og et eller to kondomer.

- Vi fik dem jo egentlig bare udleveret med ønsket om en god fest. De lå i en goodiebag, som blev uddelt efter første del af dagen, inden vi skulle til stor fest om aftenen. Selvfølgelig var seminaret med overnatning, lyder det fra en kilde, der tidligere har arbejdet på TV 2, men som ønsker at være anonym.

- Det er virkelig next level af få trykt 'Alt det vi deler'-logoet på kondomer, siger kilden videre.

I 2019 blev Anne Engdal Stig Christensen administrerende direktør hos TV 2. Foto: Jesper Mortensen

'Jeg sladrer ikke til nogen'

Den tidligere TV 2-ansatte fortæller, at det var nuværende administrerende direktør på TV 2, Anne Engdal Stig Christensen, der var med som leder på seminaret, og at det virkede 'upassende', at hun på den måde var med til at uddele kondomer til medarbejderne.

- Jeg tænker, det er umuligt som chef at sige, at man ikke kender til kulturen, for kondomhistorien understreger det ret meget, siger kilden.

Tidligere har Anne Engdal Stig Christensen blandt andet i et interview med Politiken fortalt, at hun ikke kendte til den omfattende, sexistiske kultur på TV 2, der kom frem i MeToo-dokumentaren.

- Ja, det har jeg ikke haft (viden om kulturen, red.). Jeg har været på TV 2 i en del af den periode, og jeg har ikke selv oplevet det. Jeg har ikke været vidne til de beskrivelser, der er kommet frem i dokumentaren. Det har jeg ikke. Jeg kan understrege, at jeg har ikke oplevet nogen af de ting, der bliver fortalt om (...), lød det i interviewet med den administrerende direktør.

Over for Ekstra Bladet erkender hun da også, at den forklaring nu klinger hult, set i lyset af at der under hendes ledelse blev uddelt kondomer til et seminar.

- Det er rigtigt, at der var det her seminar, hvor jeg var øverste chef, og hvor jeg derfor har ansvaret. Det er rigtigt, at der har ligget tåbelige kondomer i de her poser, og det er fuldstændig skørt. Det var skævt dengang, og det er skævt i dag, erkender hun.

Det var mærkeligt

En anden kilde, Ekstra Bladet har talt med, som også ønsker at være anonym, husker, at vedkommende undrede sig over at få uddelt kondomer til et fagligt seminar.

- Efter vi havde fået de pågældende goodiebags, gik folk på deres respektive hotelværelser og gjorde sig klar til middag og fest om aftenen, siger kilden og fortsætter:

- Dengang tænkte jeg egentlig bare, at det var en mærkelig ting at give medarbejderne - omvendt var jeg næsten lige startet.



Kilden mener i den forlængelse, at det er kritisabelt, når chefer som blandt andre Anne Engdal Stig Christensen efter dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' har fortalt, at de ikke kendte til den sexistiske kultur.

- Jeg synes netop, det fordrer en sexistisk kultur (at uddele kondomer, red.), også fordi vi allesammen skulle overnatte på hotellet.

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen' I dokumentaren på Discovery+ står en række kvinder frem.

Det er helt forkert

Anne Engdal Stig Christensen erkender, at det sender forkerte signaler, at der blev uddelt kondomer til seminaret, og over for Ekstra Bladet uddyber hun, hvad idéen bag dem var.

- Kondomerne var inddelt i farver til gruppearbejde, så man kunne finde sin gruppe ud fra det, siger hun.



- Men vi ved jo alle godt, at det sender helt andre signaler, når det også er et seminar med overnatning? Kunne man ikke med fordel have brugt noget andet end kondomer til at illustrere ens grupper?

- Jo, det er helt forkert. Det siger sig selv. Det er klart, at sådan noget bidrager til en sexistisk kultur, og det er et meget skævt bidrag, som jeg kun kan beklage, siger hun og fortsætter:

- Jeg ville ønske, at jeg havde nået at kontrollere det og stoppe det, men det gjorde jeg ikke. De kondomer skulle aldrig have været i de poser.



- Men hvorfor vælger man overhovedet at producere kondomer til at starte med - endda med TV 2's logo?

- Det kan jeg ikke forklare, siger hun.

- Er du så den rette til at fortsætte med at rydde op hos TV 2, når du selv i den grad har været en del og opfordret til den sexistiske kultur?

- Det mener jeg, at jeg er. Jeg har sat gang i en stor kulturændring på TV 2, og jeg påtager mig ansvaret for at skabe en tryg arbejdsplads, hvor der bliver ryddet op i denne her kultur. Det er min topprioritet.

- Hvordan hænger det her sammen med, at du tidligere har sagt, at du ikke kendte til den problematiske og sexistiske kultur på TV 2?

- Det har jeg sagt i kontekst af det, der blev beskrevet i dokumentaren, med henvisning til, at jeg ikke kendte til de grove krænkelser og den magtmisbrug, der havde fundet sted. Men jeg erkender, at TV 2 har haft en seksualiseret kultur, og den har jeg selv været en del af, siger hun.