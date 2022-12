Tv-chefer sendt hjem: Erstatningen fundet

For nylig blev to chefer hjemsendt fra produktionsselskabet Blu, der blandt andet står bag 'X Factor', efter en personalesag. Nu er en ny midlertidig chef fundet

To chefer blev tidligere på måneden hjemsendt fra produktionsselskabet Blu efter en klage fra medarbejdere.

I sidste uge blev det afgjort, at ingen af de to chefer vender retur til Blu, og derfor har man i produktionsselskabet nu været nødt til at finde en midlertidig administrerende direktør.

Ifølge MediaWatch bliver det Katrine Herforth, som dermed afløser Anne Brostrøm, der har siddet på posten som øverste chef i Blu siden 2014.

Oplysningen bekræftes af CVR-registret.

Blu er et af Danmarks største produktionsselskaber, der blandt andet står bag 'X Factor', 'Landmand søger kærlighed' og alverdens andre produktioner til dansk tv.

Det var ifølge Ekstra Bladets oplysninger en klage over arbejdsmiljøet på Blu, der førte til hjemsendelsen af de to chefer. Det samme erfarede MediaWatch torsdag.

Blu blev grundlagt i 2001, og allerede i 2005 blev selskabet solgt til britiske Fremantle, som er en del af den børsnoterede mediegigant RTL Group.

I Danmark ejer Fremantle også Miso Film og Strong Productions.