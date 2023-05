Tv-chok: Kwamie Liv stopper i 'X Factor'

Kwamie Liv er fortid i 'X Factor', det skriver sangeren på Instagram.

Her oplyser hun, at hun ser tilbage på sine to sæsoner som dommer i 'X Factor' med stor taknemmelighed.

'At få lov til at opleve mennesker mødes på tværs af skæbner gennem musikken og sætte så meget på spil for åben skærm, i medgang og modgang, har været en helt unik og opslugende oplevelse. Det står tilbage som et af mine stærkeste indtryk, hvor meget vi kan opnå, når vi tror på og støtter hinanden', indleder hun opslaget.

Hun begrunder i opslaget sin beslutning med, at hun vil prøve noget nyt.

'Det har derfor ikke været en let beslutning, men efter store overvejelser har jeg valgt ikke at vende tilbage som dommer næste sæson. Jeg står et sted som kunstner, hvor jeg mærker et kald til at bevæge mig dybere ind min kreativitet og egne projekter, åbent og med fuldt fokus, og det har jeg valgt at lytte til.'

Det kan også være, det er en fornuftig beslutning for Kwamie Liv at prøve noget nyt, for hun har aldrig haft stor succes i sine to sæsoner som 'X Factor'-dommer.

I 2022-sæsonen røg to af hendes deltagere ud i liveshow tre og fire, mens det blev til en tredjeplads i finalen for Tina.

I dette års sæson røg Kwamie Livs to første deltagere ud i liveshow et og tre, mens hendes sidste deltager røg ud i semifinalen efter at have været i farezonen tre gange forinden.

Takker for rejsen

Kwamie Liv slutter sit opslag af med at takke både seere, deltagere og kollegaer for at have været en del af hendes 'X Factor'-rejse.

'Man ved aldrig, hvad fremtiden bringer, men jeg vil gerne sige tusind tak for nu til jer, der har fulgt med, mine deltagere og alle mine kollegaer, både foran og bag skærmen. Det har været en stor oplevelse at være en del af så dedikeret en produktion, hvor alle giver 110 % af sig selv hver eneste dag,'

Kwamie Liv oplyser gennem TV 2 til Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at uddybe sin beslutning yderligere.

Fredag aften var det tredje gang, at Nambahlou, der er Kwamie Livs sidste deltager, stod i farezonen. Men de mange gange i farezonen betyder ikke, at hende og Nambahlou har gjort noget forkert, mener Kwamie Liv Kwamie Liv og hendes deltagere kæmpede for overlevelse - flere gange måtte Nambahlou i farezonen.

'Utrolig glade'

Til Ekstra Bladet udtaler underholdningsredaktør på TV 2 Dorte Borregaard, at man har været utrolig glade for at have Kwamie Liv med i 'X Factor'.

'Kwamie Liv har været en meget kompetent og dygtig dommer i 'X Factor', som er gået til opgaven med både mod og en stor empati, som har klædt programmet. Vi har været utrolig glade for at have Kwamie med på holdet de seneste to sæsoner. Nu ønsker hun mere tid til at dyrke sin kreativitet og egne projekter, hvilket vi glæder os til at følge og ønsker hende alt det bedste og en kæmpestor tak for indsatsen i 'X Factor',' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Der er ingen melding om, hvem TV 2 har i kikkerten til at erstatte Kwamie Liv. Heller ikke om, hvem der skal erstatte Sofie Linde, som kort før dette års liveshows meddelte, at hun ikke fortsætter som vært.

'Hverken ny vært eller en afløser for Kwamie Liv i dommerpanel er lukket endnu, men vi glæder os til at dele det med jer, når vi er klar til det', lyder det fra Dorte Borregaard.

I den seneste sæson af X Factor var Simon Kvamm og Thomas Blachman de øvrige dommere på programmet. Læs her, hvor rige de to er.

