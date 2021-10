Tv-deltager: - Crazy

Michael fra 'Gift ved første blik' er mildest talt uforstående over for matchet med Pernille

Det kommer nok ikke bag på de fleste, at Michael og Pernille vælger at gå hver til sit i det sidste afsnit af 'Gift ved første blik', hvor afgørelsens time er kommet.

Parret har haft en del udfordringer i forhold til politiske holdninger og afstanden mellem deres bopæle. Det resulterer da også i diskussioner, der får bølgerne til at gå højt mellem de to lærere.

Hverken parterapi eller dybe samtaler kan redde forholdet, og ifølge Michael skulle matchet slet ikke have fundet sted.

- Det var ikke et godt match. Jeg har også hørt hende sige, at hun helst ikke ville have en, der stemte Enhedslisten, og jeg havde sagt, at jeg ikke ville have en, der stemte Dansk Folkeparti. Jeg ved godt, at hun ikke stemte Nye Borgerlige, men hun synes, at det var super, at der kom et frisk pust, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi boede også langt fra hinanden, så uanset hvad havde det været rigtig svært at få det til at fungere, tænker jeg. Jeg synes, det var crazy at matche os.

Michael og Pernille var ellers så glade for hinanden under brylluppet. Foto: Frederik Lichtenstein/Snowman

Vil gøre det igen

Selvom Michael ville have ønsket, at han havde mødt en anden kvinde i eksperimentet, vil han ikke være oplevelsen foruden.

- Hvis jeg blev spurgt om at gøre det igen, så ville jeg sige ja. Det var vildt spændende til at starte med og sjovt at møde et andet menneske på den måde; Det var både intimt og intenst.

Til trods for at 36-årige Michael er en oplevelse rigere, er der stadig noget, der nager ham den dag i dag.

- Jeg synes, vi trak det lidt for længe. Det havde givet mere mening at stoppe ægteskabet tidligere.

- Det var ligesom om, at jeg var der, fordi jeg havde sat mig det mål, at jeg i hvert fald skal holde de fem uger, det varede. Det var sgu ikke så sjovt til sidst, og jeg fortryder, at jeg ikke bakkede ud lang tid før, tilføjer han.

Det er ikke et vellykket match mellem Michael og Pernille, der har ladet sig skille. Foto: Snowman Productions

Alt er langtfra, som det ser ud på skærmen i DR's tv-succes 'Gift ved første blik'. Kom med bag kameraet lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se interview med en række af de tidligere deltagere i 'Gift ved første blik', da vi mødte dem til Reality Awards 2021.

Tv-deltager: - Crazy