Tv-deltager: - Det var en stor skuffelse

Der går hurtigt skår i parrets romantiske weekend, da landmanden Maxine og hendes udkårne, Silas Krog, skal tjekke ind på et hotel i det 11. afsnit af datingprogrammet, der løb over skærmen i går aftes.

Her er det meningen, at de to unge skal komme lidt tættere på hinanden og nyde hinanden på tomandshånd for første gang, efter at landmandens fem bejlere endelig er blevet reduceret til én.

Men det virker til, at deres forventninger til en weekend, der skal stå i romantikkens tegn, er lidt forskellige.

Det skyldes ikke mindst, at Maxine beder om to separate værelser til parret, da de står i hotellets reception og skal tjekke ind.

Og det skuffer hendes bejler Silas i dén grad, fortæller han nu til Ekstra Bladet.

- Da jeg fik at vide, at vi skulle bo på hver vores værelse, så tænkte jeg, at det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg blev faktisk ret skuffet og overrasket, fordi det vil være meget hyggeligere at bo på samme værelse, så vi ikke bare sagde: 'Vi ses i morgen, godnat'.

Fik sin vilje

22-årige Silas blev faktisk så utilfreds med de opdelte værelser, at han krævede en forklaring fra 25-årige Maxine.

I programmet begrunder Maxine situationen med følgende sætning:

- Det skal ikke gå for hurtigt, og man skal kunne mærke efter, om det er det rigtige.

Silas køber den dog ikke, og holder fast i, at han gerne vil sove sammen med Maxine. Til sidst giver Maxine efter og indvilliger i at dele værelse med ham.

Og den sejr er ikke lille, ifølge Silas.

- Det gjorde en stor forskel, fordi vi kom tættere på hinanden og fik snakket bedre sammen, idet kameraerne ikke var der. Vi havde en dyb samtale, som man kun kan have det, når der ikke er andre øjne på en. Det var rigtig godt, lyder det fra tv-deltageren.

Maxine ville i første omgang ikke dele værelse med Silas - til hans store utilfredshed. Foto: TV 2/Danmark

