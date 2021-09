Tv-deltager: Det var ikke aftalen

I sjette afsnit af 'Gift ved første blik' fortsætter Michael og Pernilles udfordringer efter en uge med stærke politiske uenigheder.

Denne gang er det parrets bopæl, der udgør et problem, fortæller 36-årige Michael til Ekstra Bladet.

- Det er tydeligt, at det er noget, der går os begge på, og der er ikke en god løsning på det, når vi bor så langt væk fra hinanden, siger han og tilføjer:

- Til at starte med sagde Pernille, at hun gerne ville flytte til Kassebølle, og det gav mig noget ro, fordi jeg havde en forventning om, at hun havde lyst til at flytte til Kassebølle.

Michael indrømmer at have tænkt tanken, at Pernille, der har mere end to timers kørsel til sit arbejde fra Michaels bopæl, på sigt ville blive træt af det.

Men han havde ikke set den komme allerede efter første gang, hun kørte på arbejde, medgiver han.

- Det var ikke lang tid hun brugte på, at hun ikke ønskede at køre den tur. Det var irriterende, at det ikke blev prøvet af, før hun sagde, at det gav mest mening at bo i Horsens, for det gav ingen mening for mig, siger program-deltageren.

Michael og Pernille til deres bryllup, hvor alt er fryd og gammen. Foto: Frederik Lichtenstein/Snowman

Ingen god løsning

Den 36-årige lærer fortæller, at parret havde fået stillet et sommerhus til rådighed i Brenderup, som de først takkede nej til, idet Pernille ville flytte fra sit hjem i Horsens og ind hos Michael.

Men da Pernille gav udtryk for sin utilfredshed over den lange køretur til sit arbejde som efterskolelærer, ændrede tv-parret mening.

- Det var ligesom om, at det var den eneste løsning, hvis der skulle være en løsning, og vi skulle få det til at fungere. Det var længere væk, end det jeg havde sagt ja til fra start, men jeg følte, at jeg skulle give mig lidt, selvom jeg ikke jublede inden i, fortæller Michael.

Michael og Pernille danner par i 'Gift ved første blik'. Foto: Snowman Productions

Ikke det samme

Selvom Michael og Pernilles boligsituation blev løst, havde noget forandret sig mellem dem.

Der var nemlig gået skår i kærligheden efter deres politiske diskussion, der havde sat sine spor i Michael, forklarer han.

- Troen på kærligheden bliver bare mindre, når man er total uenig i vigtige ting, som for eksempel værdier, syn på samfundet og sådan noget.

