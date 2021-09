Tv-deltager efterlod gravid kæreste: - Det var sindssygt hårdt

For Ninos Oraha, der er iværksætter og medejer af virksomheden Bronuts, var det ikke sulten og de fysiske udfordringer, der var det hårdeste ved at være med i den kommende sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på pressemødet forud for programmets premiere.

I stedet var det savnet til kæresten, Elife, som Ninos efterlod hjemme, gravid i syvende måned.

- Jeg troede, at det kunne man skubbe fra sig og lære ikke at tænke på dernede. Men det kan man ikke, når man har en gravid kæreste derhjemme. Så det var sindssygt hårdt. Men det var alligevel det helt rigtige at gøre, fortæller Ninos.

Tasken til hospitalet er pakket, men Ninos Oraha og kæresten, Elife, kunne lige nå omkring pressemødet på årets 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Kenneth Meyer

De to havde aftalt, allerede inden hun blev gravid, at Ninos kunne melde sig til programmet, men det var alligevel hårdt at komme igennem de 50 dage uden hinanden, fortæller Elife.

- Det var virkelig svært. Jeg savnede ham helt vildt, fordi man jo slet ikke har kontakt til hinanden. Men det blev lidt nemmere med tiden, siger hun.

'Robinson'-baby

Og det kan da også ende med, at deres datter, som skal hedde Elia, bliver en vaskeægte 'Robinson'-baby, for torsdag var både dagen for pressemødet, men også dagen for Elifes termin.

- Hun har termin i dag, og vi havde ikke regnet med, at vi kunne være her i dag, men alligevel står vi her. Så alt kan ske. Det er spændende, siger en smilende Ninos, og Elife supplerer:

- Vi glæder os ekstremt meget. Vi kan ikke vente længere. Stod det til os, skulle hun være kommet, da jeg var i uge 37, siger Elife.

'Robinson Ekspeditionen' har premiere 6. september på TV3 og Viaplay.