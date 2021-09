Tv-deltager: - Jeg blev taget på røven

MeToo-bevægelsen har skabt en debat, der ingen ende vil tage.

I torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' har det ældste ægtepar i programmet, Carsten og Jonna, også en samtale om emnet.

Carsten foreslår ellers først, at de skal lade den snak ligge, indtil de er færdige med at spise, men det er allerede for sent. Parret, der sidder ved middagsbordet på bryllupsrejse på Ærø, er fuld i gang med at dele deres holdninger om MeToo-bevægelsen.

Her lyder meldingen fra 55-årige Jonna, at kvinder skal 'sparkes bagi', så de kan 'lære at sige fra' og ikke komme ti år efter med deres anklager.

Det er 59-årige Carsten mildest talt uenig i:

- Det er jo meget forskelligt, hvor stærke vi er som mennesker. Nogle er gode til at sige fra, mens andre er ikke så gode til det, siger han og tilføjer:

- Vi er dog enige om, hvordan man skal behandle hinanden, men det kan godt være, at vi ikke har den samme holdning til MeToo-sagen.

Carsten og Jonna fra 'Gift ved første blik' 2021. Foto: DR

Grænseoverskridende opførsel

Det seneste afsnit af 'Gift ved første blik' viser således, at det nygifte par umiddelbart ikke er enige om, hvor let det er for kvinderne at sige fra.

Det gælder dog ikke kun kvinder, men også mænd. Carsten sagde for eksempel ikke fra, da han oplevede grænseoverskridende adfærd fra en kvinde.

Til Ekstra Bladet fortæller han, hvordan han engang blev taget på numsen af en kvinde, hvor han ikke sagde fra i situationen.

- Jeg er også selv blevet taget på numsen engang, hvor jeg tænkte, at det var upassende, og det var lidt grænseoverskridende i situationen. Jeg sagde heller ikke fra, men hun kommenterede det selv, mens vi stod i en større flok af mennesker.

- Vedkommende sagde, at det kunne hun ikke lade være med. Jeg blev bare overrasket over, at det skete, husker Carsten.

Foto: DR

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet mødte Claus fra 'Gift ved første blik' til Reality Awards i år - det kan du læse mere om her: