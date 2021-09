Tv-deltager: Rasende

Daniel og Samanthas parforhold kommer virkelig på prøve i det nye afsnit af 'Gift ved første blik', da parret er meget uenige om, hvor vasketabletten skal indsættes i opvaskemaskinen.

Daniel smider den i bunden af maskinen. Samantha insisterer på, at den skal indsættes i beholderen til sæbe.

Diskussionen spidser til, og i virkeligheden er den et symbol på tv-parrets kommunikation - eller mangel på samme.

- Det var ligesom at tale til en mur, fordi jeg fik ikke rigtig noget igen og blev ikke hørt. Det var en rigtig svær samtale, siger 29-årige Samantha og fortsætter:

- Der blev ikke rigtig snakket om, hvordan vi kommer videre, eller hvordan vi undgår at nå til det punkt igen. Da jeg så får nok, ender jeg med at trække mig, og det løser jo intet, men jeg når dertil, hvor jeg er rasende.

Daniel og Samantha er meget forskellige i deres måde at kommunikere på. Foto: Snowman Productions

Kommunikation er altafgørende

Den unge kvinde understreger, at kommunikation betyder meget for hende i et parforhold, hvis det skal lykkes.

- Når man er i en relativ ny relation, som vi er på det tidspunkt, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal tolke Daniel, når jeg får meget korte svar.

Spørger man til gengæld 28-årige Daniel, hvad der går galt, er han ikke i tvivl:

- Vi taler forbi hinanden og misforstår hinanden, derfor kommer der en dårlig stemning.

- Det ser ud som om, at jeg ikke gør noget og er passiv, men det er nok noget, vi begge to er med på. Den ene er ikke bedre end den anden, understreger den unge landmand.

Daniel lige inden han møder sin kommende hustru Samantha. Foto: Snowman Productions

Daniel mener, at episoden med opvaskemaskinen bliver gjort til et større nummer, end hvad det måske er. Men til gengæld får han modspil for alle pengene.

- I matchingprocessen gav jeg udtryk for, at jeg ønskede noget modspil, og det får jeg jo her. Jeg gider heller ikke have en partner, der føjer mig i alt.

