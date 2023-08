Tv-deltager skilt fra konen: Forelsket i ladyboy

Danske Tony fortæller ærligt om at have en forkærlighed for ladyboys i ny sæson af 'Grænseløst forelsket'

Når en ny sæson af 'Grænseløst forelsket' får premiere på Discovery+, bliver seerne introduceret til en række nye ansigter - heriblandt 60-årige Tony Dakota.

I programmet fortæller den danske western-glade mand ærligt om sit forhold til 31-årige Saiyan fra Thailand, der er en såkaldt 'ladyboy' (en transkønnet kvinde, red.).

Men det har ikke altid været sådan.

Gift i 30 år

I 30 år var Tony Dakota gift med en dansk kvinde, men efter en ferie i Thailand, hvor han og hans daværende kone så et show med ladyboys, forandrede alt sig.

Her fandt han nemlig ud af, at han var meget tiltrukket af ladyboys.

- Jeg var sammen med min ekskone i 30 år. Det forhold sluttede, fordi min ekskone absolut ville på ferie i Thailand, og så tog vi ud til Simon Cabaret i Phuket og så alle de her fantastiske ladyboys optræde, forklarer Tony i programmet og fortsætter:

– At det skulle ændre mit liv så radikalt, havde jeg egentlig ikke forestillet mig, men det endte med, at jeg blev skilt fra min kone, fortæller Dakota i programmet.

Skal mødes for første gang

Siden har han mødt 31-årige Saiyan fra Thailand online, og i programmet følger vi ham, da han han rejser til Thailand og møder hende for første gang..

- Jeg har den dejligste kæreste fra Thailand. Det, jeg elsker allermest, er mine motorcykler og min kæreste. Hun er fantastisk, sød og kærlig og omsorgsfuld. Man kan kun blive glad, når man kigger på hende, siger Dakota i programmet om sin udkårne fra Thailand.

I programmet er han ikke bleg for at gøre klart, at han godt ved, at andre måske vil finde hans livsstil og interesser for anderledes.

- Jeg kan godt lide at bo anderledes, og jeg er anderledes. Jeg er ikke ligesom de fleste. Jeg interesserer mig for Thailand, western, historie, og så har jeg en kæmpe forkærlighed for ladyboys, siger han videre og understreger, at han og kæresten er virkelig glade for hinanden, selvom de endnu ikke har mødt hinanden.

- Vi er utroligt glade for hinanden. Den kærlighed bliver kun større hver dag.

Du kan følge med i Tony Dakota og de andre deltageres kærlighedssliv fremover hver torsdag klokken 21 på Kanal 5 eller på Discovery+.