Tv-deltager står frem: Jeg har en fortid som kriminel

Ninos Oraha, der fra mandag kan opleves i 22. sæson af TV3-programmet 'Robinson Ekspeditionen', er i dag kendt som den ene af de to indehavere af virksomheden Bronuts.

Men før han og vennen Türker Alici slog pjalterne sammen i donuts-kæden, levede den 32-årige jyde et noget andet liv.

Som helt ung var han nemlig rodet ind i noget kriminalitet, fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på pressemødet forud for premieren på realityprogrammet.

- Jeg kommer fra et socialt belastet boligområde, og jeg er vokset op i et miljø, hvor man enten kan gå den rigtige eller den forkerte vej. Jeg valgte at træffe nogle forkerte beslutninger i en ung alder, fortæller Ninos.

Vil være rollemodel

Det var blandt andet tyveri og indbrud, Ninos Oraha gjorde sig i. Og selvom han i dag ikke ser tilbage på det med stolthed, er han glad for alt det, han har lært af sin fortid.

- I dag står jeg et sted, hvor jeg faktisk er rigtig glad for, at jeg tog de beslutninger, fordi ellers havde jeg ikke været den person, jeg er i dag. Jeg føler, jeg kan bruge det både i mit arbejdsliv og mit personlige liv hver evig eneste dag, siger han.

Ninos Oraha håber, han kan være en rollemodel for unge, der gerne vil ud af kriminalitet. Foto: Kenneth Meyer

Han håber, at han ved at være åben om sin fortid kan være et forbillede for andre.

- Det er fantastisk at kunne være en rollemodel for andre, så man kan se, at man godt kan komme videre fra en kriminel fortid. Jeg har også haft nogle rollemodeller, som jeg har set op til, og som er blevet til noget andet i dag, siger han og fortsætter:

- Det er med til at øge bevidstheden om, at man godt kan komme ud af de her ting, selvom man tror, man er fanget i et hul.

Ninos Oraha og kæresten Elife venter deres første barn. Foto: Kenneth Meyer

'Robinson Ekspeditionen' har premiere 6. september på TV3 og Viaplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Da Ninos Oraha tog af sted for at optage 'Robinson Ekspeditionen', efterlod han sin kæreste Elife derhjemme, gravid i syvende måned. Parret venter da også endnu på, at deres lille datter skal komme til verden: