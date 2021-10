Tv-deltager: Stort pres

Michael Lundberg pressede sig selv til det yderste for at blive i ægteskabet med Pernille i det nye afsnit af 'Gift ved første blik'

Nogle gange går det op og ned i et ægteskab. For Michael Lundberg og Pernille Lundgaards vedkommende går det mere ned, end det går op.

Det bliver tydeligt i ugens afsnit, hvor parret er på romantisk weekend i København.

Romantikken kan de dog kaste en hvid pil efter, for der er kold luft mellem dem, fortæller 36-årige Michael til Ekstra Bladet.

- Følelsesmæssigt var det svært at være i, fordi vi var så langt fra hinanden, så jeg tænkte, at det måske skyldtes det fysiske. Derfor blev jeg ved med at røre ved hende og være i nærheden for at holde fast i forholdet, siger han og fortsætter:

- Men jeg kunne godt mærke, at jeg ikke troede på det efter diskussionen om politik og hele vores udfordring med, hvor vi skulle bo.

Presset af forventninger

Michael afslører også, at han aldrig har været rigtig forelsket i Pernille, men at han følte sig presset til at fortsætte i programmet.

- Jeg var allerede stoppet efter første date, hvor vi havde den politiske samtale i sengen, siger Michael og tilføjer, at forholdet var anstrengende at være i.

- Det er som om, at man siger ja til mere, når der er nogle folk, der har brugt tid og kræfter på en. Der er nogle meget klare forventninger til, at man går all in og virkelig prøver, og det var de forventninger, jeg prøvede at efterleve.

Pernille har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Hvordan forholdet mellem Michael og Pernille udvikler sig, kan følges de kommende uger i 'Gift ved første blik' på DR.

