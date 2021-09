Tv-deltager: Tilmeldt i en brandert

For mange deltagere er 'Robinson Ekspeditionen' en livslang drøm, og noget de i årevis - måske forgæves - forsøger at komme med i.

Men ikke for 27-årige Frederik Willems, der deltager i 22. sæson af det populære TV3-program.

Hans kammerat havde nemlig i en brandert sat sig for, at hans gode ven skulle være med i 'Robinson Ekspeditionen', fortæller Frederik Willems på pressemødet forud for mandagens premiere.

- Min kammerat har åbenbart fået formuleret en eller anden ansøgning i en brandert. Jeg ved ikke, hvad han har skrevet, men den bragte mig i hvert fald videre til auditions, så det var fedt, lyder det fra den unge lærerstuderende.

Selvom Frederik kom videre fra alle auditions og nu er med i den aktuelle sæson, ville han aldrig selv have tilmeldt sig.

- Jeg ville ikke selv have tilmeldt mig, og det hele har været lidt en joke, men da jeg stod til den sidste og afgørende audition var det vokset på mig, og jeg var klar til at tage på eventyr.

Frederik Willems til pressemøde for Robinson Ekspeditionen. Foto: Kenneth Meyer

Grænseoverskridende med tv

Selvom deltagerne i 'Robinson Ekspeditionen' bliver udsat for en lang række grænseoverskridende fysiske og mentale udfordringer, var det for Frederik en helt anden ting, der gjorde ham utilpas.

- Alt det med tv var grænseoverskridende. Det var træls til tider, og det var klart fedest når man var off-cam, fordi så kunne man sidde og være i det og nyde naturen. Det var jo et pisse smukt sted, fortæller han.

Frederik, der til daglig er lærerstuderende, er da også spændt på, hvordan han nu bliver fremstillet i udsendelserne.

- Du bliver stillet ledende spørgsmål, og det, jeg har frygtet mest, er det, der kommer nu, og om de har taget små bidder af det, jeg har sagt og sat det ind i en kontekst, fortæller han.

Hvordan det går Frederik og de andre deltagere i 'Robinson Ekspeditionen', kan du mandag klokken 20 TV3 og på Viaplay.

Når 'Robinson Ekspeditionen' ruller over skærmen på TV3, presses deltagerne i de mange fysisk hårde udfordringer. Men faktisk er det ikke alt, man ser i programmet.

'Robinson Ekspeditionen' var ligesom alt andet påvirket af coronaen.