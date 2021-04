Tv-deltager: Træt af kønsopdeling

Ved første øjekast er der ren idyl på gården i TV 2-programmet 'Hjem til gården', men der er dog flere ridser i lakken.

Kønsrollerne er blevet meget tydelige på gården, og ifølge kvinderne er der en klar opdeling. Der er blevet skabt et byggehold af mænd, og det har fået kvinderne til at kalde til samling.

- Jeg føler mig dum, når jeg ikke får lov til at gøre det færdigt selv. Det betyder noget for mig. Det er virkelig utilfredsstillende, at det bare bliver gjort for os. Jeg er færdig med det der, siger Mette Ebbesen i programmet.

'Vi skal ikke opdeles'

Over for Ekstra Bladet fortæller Mette Ebbesen, at det var en kompleks diskussion, og at hun til at starte med ikke havde tænkt over, at kønsopdelingen på gården var et problem. Hun var nødvendigvis ikke enig med de andre kvinders påstande.

Alligevel endte det med at blive et problem for beboerne på gården.

- Det er helt naturligt i et fællesskab, at nogle går mere foran andre. Men det er ikke ensbetydende med, at vi behøver gøre det kønsbestemt. Kønsopdelingen kommer til et bristepunkt, hvor det bliver påpeget, at vi godt kan gå lidt dum i arbejde. Jeg synes selv, at jeg var meget med, siger Mette Ebbesen og tilføjer:

- Helt generelt synes jeg ikke, at vi skal opdele os mellem mænd og kvinder.

Set i bakspejlet kan Mette godt se, at mændene gik forrest på gården, men hun fortæller også, at det hele tit skulle stærkt, hvorfor det hurtigt blev opdelt.

- Når man er en meget selvstændig kvinde, som mange af os kvinder på gården er, kan det godt virke enormt provokerende, når mændene kommenterer på det arbejde, der bliver udført. Enten at det går for langsomt eller ikke bliver gjort godt nok, siger Mette Ebbesen.

Hun synes ikke, at kønsroller burde være et problem, der fører til kritik på gården.

- Men det er interessant, fordi det er et tegn på, at vi ikke har en tilfredsstillende ligestilling mellem kønnene. Det sker jo også på en gård, hvor arbejdet i gamle dage var meget opdelt, siger Mette Ebbesen.

- Sådan et program som 'Hjem til gården' kan helt klart være med til at rykke ved samfundet. Programmet viser så mange stærke sider af både mænd og kvinder.