Tv-drama: Trækker sig fra tv-succes

I aftenens afsnit af TV2-programmet 'Bachelor' er der tårer og følelser. Men denne gang er det ikke, fordi en pige er blevet fravalgt af de to mandlige deltagere, Kasper Skak og Philip Geisler Berg.

For i aften til den såkaldte roseceremoni, der finder sted hver torsdag i programmet, er rollerne byttet om.

Her er det nemlig pigerne, der skal vælge, om det er Kasper Skak eller Philip Geisler Berg, de vil satse på.

Men en af pigerne vælger slet ikke nogen af dem.

Det er langt fra en dans på roser, når 18 kvinder kæmper om to mænds opmærksomhed i Caribien i programmet 'Bachelor'. Det fortæller Victoria Lundager, der åbner op om, at hun talte med en psykolog undervejs, fordi det var så overvældende for hende

32-årige Sidsel Mohr valgte i stedet at forlade programmet - som den første i den her sæson.

Venskaber

Det skete med både tårer ned ad kinderne og en dirrende stemme.

- Det har været en spændende oplevelse at grave så dybt inde i mig selv, som jeg har gjort de sidste par dage. I er begge nogle skønne mænd, lagde Sidsel Mohr ud ifølge TV 2, inden stemmen knækkede, og hun fortsatte:

- Men jeg vælger at takke af for denne omgang.

Sidsel med den rose, som hverken Kasper eller Philip fik. Foto: Lotta Lemche/TV2

Sidsel Mohr fortæller, at hun havde bedst kemi med 'Bacheloren' Philip Geisler Berg, og derfor var det ham, hun helst ville date, men da han ikke imødekom hendes ønske om at 'vise noget mere', tog hun beslutningen om at trække sig.

Til TV 2 fortæller Sidsel Mohr, der fortsat at single, at hun har et godt forhold til begge fyre i dag. Især Philip Geisler Berg, som hun over for TV 2 beskriver som 'en rigtig bro'.

Sidsel har fået en række gode venskaber ud af programmet. Foto: Lotta Lemche / TV2

Sidsel Mohr fandt ikke den romantiske kærlighed i programmet, men ligesom hun kom hjem med 'en rigtig bro', så fik hun også en række gode venskaber ud af sin deltagelse, fortæller hun. Her nævner hun pigerne Eva Lund Rasmussen, Frida Bolm, Caroline Dan, Mette Sommer og Frederikke Victoria Olsen-Kludt.

