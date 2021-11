Tv-drøm med store konsekvenser

Der bliver ofte malet et skønmaleri af et billede af, hvordan det er at deltage i 'Den store bagedyst'. Den pensel svinger 18-årige Johanne Gormsen ikke helt i samme stil.

Omkostningerne ved at være i det på mange måder krævende program har været store for hende, fortæller hun ærligt til Ekstra Bladet.

- Det har selvfølgelig været en kæmpe oplevelse at være med i 'Den store bagedyst'. Men jeg synes, at det har været for dyrt og for presset, og at det går ud over ens liv. Jeg ved godt, at mange af de andre maler et anderledes rosenrødt billede af det, men det pres, det var at være med, kunne jeg ikke holde til, siger hun.

Især tidsforbruget, det har kostet og gør det stadig.

- Jeg måtte pjække så meget, at jeg næsten ikke gik i skole. Jeg havde fået fri nogle dage, men når jeg havde øvet mig og bagt hele natten, var jeg nødt til at tage fri og sove, siger Johanne Gormsen, der går på HHX i Odense.

For udmattet

- Det var så hårdt. Vi optog tirsdag og onsdag, men ankom til stedet allerede mandag. Nogle gange var jeg i skole torsdag og fredag, men andre gange var jeg for udmattet, siger bagedyst-deltageren, der stadig kæmper med at indhente det forsømte.

- Jeg kom jo så meget bagud med mine afleveringer, og selvom jeg brugte hele sommerferien på at indhente meget af det, er jeg stadig bagud. Jeg mangler stadig nogle afleveringer, så når jeg ser på det i dag, var det nok så ikke klogt, at jeg at meldte mig, siger Johanne Gormsen, der synes, at det er ærgerligt, at programmet ikke bliver optaget i sommerferien.

Ud over efterslæbet i skolen, så har der også været økonomiske konsekvenser for Johanne Gormsen.

- Man får 1500 kroner om ugen til at købe råvarer og hvad man ellers skal bruge, men det rækker slet ikke. Jeg tror, at jeg har brugt omkring 25.000 kroner på forme og ingredienser. Især den uge, hvor vi skulle bruge marcipan, var vanvittig dyr, siger Johanne Gormsen, der fik økonomisk hjælp af sine forældre.

Johanne Gormsen har fået økonomisk hjælp af sine forældre. Foto: DR

- Min mor købte tit ind, og hun har i hvert fald brugt 10.000 kroner. Min papfar gav mig 8.000, og min far har også betalt. Jeg har også selv brugt en del penge, så det løber op, siger hun.

Når hun gør det helt store regnestykke op, fortryder Johanne Gormsen på ingen måde, at hun har været med i 'Den store bagedyst'.

Tilbud om dates

- Det har været det hele værd. Jeg ville ikke have været det foruden, men jeg ville ikke gøre det igen. Det var vildt og lærerigt, og jeg blev nok mere voksen i det. Jeg har fået mere overblik, siger Johanne Gormsen, der også har fået en masse opmærksomhed med fra sit tv-bageri.

- Jeg bliver stoppet på gaden af folk, der kan kende mig. Også på natklubben, hvor jeg arbejder som værtinde og går rundt mellem gæsterne, bliver jeg genkendt. Folk vil have taget billeder med mig. Det er lidt sjovt, griner hun.

Der er også kommet en del henvendelser digitalt af den mere flirtende slags.

- Der er unge fyre, der skriver og vil invitere mig ud på dates. Også gamle mænd, for den sags skyld. Men jeg skal ikke ud med nogle fremmede fyre, fastslår Johanna Gormsen med et grin.

