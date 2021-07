Tv-ekspert i modvind: 'Burde fyres'

Starten på 'Kender du typen' blev en smule anderledes, end den plejer for eksperten Anne Glad

Det kan være farligt at tale om dyr og især drab på dyr, når man er på tv.

Det faktum stod lysende klart efter første afsnit af 'Kender du typen', hvor eksperterne Anne Glad og Flemming Møldrup sammen med den nye vært, Anna Lin, skulle gætte kendte danskeres livsstil.

I programmet taler Anne Glad nemlig om katte, og hvordan hun mener, man kan komme af med dem.

- Katte, det er noget, man skyder, hvis der er for mange af dem, lød det fra livsstilseksperten under quizzen.

Og det er bestemt ikke faldet i alles smag.

'Hjernedød' bemærkning

Det ses tydeligt på de sociale medier.

'Føj Anne Glad - det klædte dig ikke den bemærkning,' skriver en.

'Det er den mest hjernedøde bemærkning, jeg nogensinde har hørt. Hun skulle fyres, og DR skulle lukkes ned,' lyder det fra en anden.

'Tabte alt for Anne glad, da hun sagde, at katte var bare noget man skød, hvis der var for mange af dem,' fortæller en tredje.

'Anna Glads usmagelige kommentar om katte burde udløse en fyring. Det er da godt vi ikke har den holdning til selvfede livsstilseksperter,' lyder det.

Til Ekstra Bladet skriver Anne Glad i en sms, at hun er på ferie, men uddyber sin kommentar i programmet.

'Jeg elsker katte og har haft katte hele mit liv. Er opvokset på landet - og for mange killinger var ensbetydende med kattesyge, og det var måden (at skyde, red.), at reducere bestanden på,' lyder det. '

Ekstra Bladet har været i kontakt med DR for en kommentar, men det har ikke været muligt.