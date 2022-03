Tv-ekspert springer ud som politiker: Stiller op for Løkkes parti

I mange år har Jan Swyrtz tonet frem på skærmen som ekspert i TV3-programmet 'Luksusfælden', hvor han har rådgivet økonomisk trængte danskere om deres økonomi.

Nu tager den garvede tv-ekspert et karrierespring.

Han har nemlig sagt ja til at blive spidskandidat i Østjylland for Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, ved næste folketingsvalg, skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Jan Swyrtz, at han nu skal være politiker, og at han har et helt særligt formål med det fremtidige job.

- Jeg fik tilbuddet, om jeg ikke kunne tænke mig at blive politiker, og det sagde jeg ja til. Jeg har jo har brændt for at beskæftige mig med at hjælpe gældsramte hele mit voksne liv, og jeg ved, at det har sindssygt store menneskelige omkostninger at leve med dårlig økonomi, siger han og fortsætter:

- Der følger en stor social arv med, som går hårdt ud over børnene i de familier. Det vil jeg gerne være med til at ændre på, så jeg blev glad, da Moderaterne spurgte, om jeg ville beskæftige mig med socialpolitik for dem.

Også Mette Reissmann, der ligeledes er ekspert på 'Luksusfælden', har en karriere som politiker. Hun sidder i borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet. Foto: Jakob Jørgensen

Kender ikke Løkke

For Både Jan Swyrtz og hans familie er det dog et stort spring at skifte til en ny offentlig rolle som politiker.

- I første omgang rynkede min familie lidt på næsen. Man kan jo risikere at blive bombarderet med negative ting fra folk, der synes, det er noget lort, det man siger og står for, og det er spørgsmål, om det er det værd. Men min strategi er at holde mig til at tale om det, jeg ved noget om, siger han.

Jan Swyrtz kender ikke den tidligere statsminister og nu formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, personligt, men han fortæller, at de to har haft et møde, hvor de er blevet enige om hans rolle i partiet.

Det er ikke første gang, Lars Løkke Rasmussen stifter bekendtskab med 'Luksusfælden'. I juni 2014 bragte Ekstra Bladet denne forside. Foto: Ekstra Bladet

Nu glæder Swyrtz sig til at gå i krig med politik - og i løbet af en overskuelig fremtid også valgkamp.

- Jeg regner ikke med, at vi skal i valgkamp lige med det samme, men formentlig jo næste år. Så heldigvis er der god tid til at forberede sig på det, både for mig og resten af partiet, siger han.