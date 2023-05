Tv-fest lukket ned: - Pak sammen og skrid

Man skulle tro, at der var tale om en lejlighedsfest i storbyen, der bliver lukket af politiet på grund af støj.

For natten var lige begyndt, champagnepropperne poppet, og festens hovedpersoner var især i godt humør. De havde alle seks lige vundet 125.000 kroner hver især efter flere ugers optagelser af realityprogrammet 'FBOY Island'.

Men så blev stikket til musikken trukket ud. For festlighederne blev lukket af produktionen.

- Hele situationen var ret antiklimatisk, fordi vi forventede, at når programmet var slut, at alt skulle være tjubang og lignende.

- Men så står man bare der og står med en fornemmelse af 'pak sammen og skrid', fortæller 'FBOY Island' vinder Christopher Uhre til Ekstra Bladet og bliver suppleret af en af de andre vindere, Mantas Hansen.

De tre singlepiger nåede kort at fejre sejrens sødme med deres tre udkårne, men festen blev hurtigt lukket af produktionen. Foto: Linda Johansen

- Det hele gik faktisk bare utrolig hurtigt.

- Fra Sina siger mit navn, så føles det som om, at vi kort tid efter skåler i lidt champagne, når at mingle kort med hinanden. Og så blev Chris og jeg sendt på vores værelse for at pakke vores ting, siger Mantas Hansen til Ekstra Bladet.

Rekordkort fest

Efter de havde pakket deres ting, blev både de mandlige- og de kvindelige deltagere kørt på hver sit hotel, som var det en kønsopdelt kostskole. Heldigvis fik vinderne lige lov til at fejre sejrens sødme med hinanden på pigernes værelse, men under kontrollerede forhold.

- Vi tre gutter, der havde vundet, fik lov til at komme over sammen med pigerne og have en kort fest. udtaler den selverklærede nice guy Christopher Uhre til Ekstra Bladet.

I episode syv af 'FBOY Island' var dømt poolparty, og her formåede den senere vinder Jackie at brække sin fod under en noget så mislykket parringsdans. Foto: DISCOVERY

- Der var vin og øl, og det var ikke, fordi vi ikke hyggede os, men efter en til to timer skulle vi smutte hjem til drengehotellet, hvor de andre var.

- Det var en speciel situation, for vi følte jo, at aftenen nærmest lige var begyndt, og vi skulle nyde det og slappe af.

Men til stor frustration for vinderne, blev der lagt låg på gemytterne, og de festglade realitydeltagere blev sendt på hovedet i seng.

Mislykket natterend

Selvom mor havde smidt dem i seng uden dessert, så kunne hverken Christopher eller Jackie, der blev valgt af Therese, klare, at aftenen allerede var slut. Derfor forsøgte de i ren efterskole-natterendsstil at snige sig ud ved hjælp fra en hotelansat.

- Jackie og jeg gjorde så det, at vi fandt én på hotellet, der kunne køre os over til pigerne igen, fortæller Christopher Uhre til Ekstra Bladet.

Desværre var produktionsholdet vakse og fik forpurret drengenes partyplaner.

- Det blev så opdaget, så måtte vi vende kareten om og tilbage til hotellet.