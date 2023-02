Tv-giganter i krig: Sagsøger for stort milliardbeløb

Warner Bros. Discovery sagsøger Paramount for brud på en aftale, de to giganter indgik omkring 'South Park'

Det trækker op til en krig mellem to store tv-giganter i de amerikanske retssale.

Warner Bros. Discovery har sagsøgt Paramount, South Park Digital Studios og MTV Entertainment, fordi de mener, at de har brudt den aftale, de to i 2019 indgik omkring animationsserien 'South Park'. Det skriver flere medier - heriblandt CNBC og Bloomberg.

Dengang betalte førstnævnte mere end 500 millioner dollars - 3,5 milliarder kroner - for rettighederne til at vise seriens sæson 23 til 26 bestående af i alt 30 episoder, skriver Warner Bros. Discovery i retsdokumenter, som medierne har set. Men de mener, at den aftale er blevet brudt.

Det fremgår, at Paramount i løbet af forhandlingerne foreslog, at Warner Bros. Discovery, der står bag HBO Max, kunne dele streamingrettighederne med Paramounts egen streamingtjeneste. Det blev dog blankt afvist.

Oprindeligt var det planen, at HBO Max skulle have vist de første nye 'South Park'-afsnit i 2020, men det blev udskudt på grund af corona-pandemien. Ifølge Warner Bros. Discovery begyndte folkene bag serien i stedet at lave forskellige krumspring for at omgå milliardkontrakten.

I stedet for at lave afsnit til en ny sæson, blev der i stedet lavet pandemi-specials og 'events', der blev udgivet andre steder end HBO Max mellem september 2020 og marts 2021, hvilket streaminggiganten ser som et brud på kontrakten.

Warner Bros. Discovery kræver mere end 200 millioner dollars - 1,4 milliarder kroner - i erstatning.

Paramount afviser - og skyder tilbage

Anklagerne bliver dog blankt afvist af Paramount, der kalder anklagerne for grundløse og slår fast, at de er klar til at tage sagen videre i retten.

'Vi gør desuden opmærksom på, at Paramount fortsætter med at ære parternes kontrakt ved at aflevere nye afsnit af 'South Park' til HBO Max, på trods af det faktum, at Warner Bros. Discovery har undladt og afvist at betale de penge, de skylder til Paramount for de episoder, der allerede er blevet afleveret, og som HBO Max fortsætter med at vise,' lyder det videre.

