Tv-hemmelighed afsløret: - Det var bevægende

Mai Mercado har holdt det hemmeligt for sin søn, at hun med i den nye sæson af 'Fangerne på fortet'

Da folketingspolitiker Mai Mercado (K) i sommer tog et par dage ud af kalenderen for at rejse til Frankrig og deltage i 'Fangerne på fortet', lød forklaringen til hendes børn, at hun skulle af sted for at arbejde.

Forinden havde hun som forberedelse til programmet set hele forrige sæson med sin otteårige søn og besluttet, at hun ville holde det hemmeligt for ham, at hun skulle være med, til nyheden slap ud i offentligheden.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Derfor var det en stor dag, da hun endelig kunne løfte sløret for den otteårige superfan af programmet.

Mai Mercado havde glædet sig til at afsløre sin tv-hemmelighed for sønnen. Foto: Anthon Unger

- Han synes, det er det vildeste overhovedet. Det kørte også, da jeg var barn - det var dengang, Ole Ernst var vismand, og der sad jeg troligt hver mandag og ventede på, at det kom i fjernsynet, så jeg genkender hans begejstring fra mig selv dengang, siger hun og fortsætter:

- Jeg kunne mærke, hvordan det greb ham det med udfordringerne, så det var egentlig også meget bevægende at skulle fortælle ham, at mor faktisk var med. Hans øjne var ved at trille ud af ren benovelse, så der er nok lige kommet nogle ekstra point på mor-kontoen der.

Souvenir med hjem

Mai Mercado er i programmet på hold med den tidligere håndboldspiller Daniel Svensson og tv-vært Sara Lygum, og de tre holdkammerater fik mere med sig hjem end bare oplevelsen.

Alle tre smuglede de nemlig en 'boyard' (mønt, red.) med sig hjem fra det ikoniske fort, og Mai Mercado har givet sin souvenir til sønnen.

De tre holdkammerater kendte ikke hinanden på forhånd. Foto: Anthon Unger

- Den kommer han nok til at gemme, for han er jo helt sikker på, at den kan veksles til en mindre formue, griner hun.

Alle afsnit af 'Fangerne på fortet' kan ses på Viaplay fra 8. november.

