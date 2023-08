Tv-hold havnede i vild kolonihave-konflikt

Den gamle garde i Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde mistænkte tv-holdet for at være den nye bestyrelses lakajer

Det er højt til himlen i kolonihaveforeningen Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde.

Det er dog ikke ensbetydende med rummelighed, fremgår det tydeligt af TV 2-serien 'Balladen om kolonihaven', hvor den nordjyske haveforening har været omdrejningspunkt.

Det har blæst op til både kuling og orkan mellem den nye generation af havelejere og dem, der har været foreningen i en halv menneskealder.

I forbindelse med sidste afsnit af det populære program fortæller Gitte Sønderby, der er tilrettelægger på programmet, at tv-folkene blev mistænkt for, at være part i konflikten.

Til tv2.dk siger hun, at den ældre generation af havelejere havde en idé om, at 'de ny' med den nye bestyrelse i front ligefrem havde hyret tv-holdet fra produktionsselskabet Kompagniet til at fortælle deres side af sagen.

Derfor sagde mange nej til at medvirke i programmet, da produktionen kom fordi og bankede på deres havelåge, og spurgte, om de ville deltage.

Klar aftale

Når det alligevel lykkedes at dokumentere de store uenigheder - også når bølgerne gik højt - skyldte den aftale, produktionsselskabet havde lavet, fortæller Gitte Sønderby til tv2.dk.

- Den store historie handlede om et generationsoprør, men det hele kom også hurtigt til at handle om, man var for eller imod den nye bestyrelse. Derfor opstod uenighederne og konflikterne ofte omkring bestyrelsen, som havde givet os lov til at følge dem. Og derfor var vi der, når det udviklede sig, siger hun.

Hvordan det udvikler sig videre i haveforeningen, drømmer mange seere nok om at kunne følge i en sæson to af 'Balladen om kolinihaven'.

Om sådan en er på vej, er ifølge Gitte Sønderby uafklaret.

