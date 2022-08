Tv-kamp: Datter foretrækker Joakim

Når talentprogrammet 'X Factor' efter nytår blænder op for en ny sæson, bliver det endnu en gang med den erfarne vært Sofie Linde som tovholder.

Hun glæder sig og tager også gerne flere runder i manegen, fortæller hun.

Heldigvis ser det ud til, at seerne efter syv sæsoner med hende ved roret fortsat elsker at se 'X Factor'.

Faktisk er hun en af de mest populære skikkelser på tv, hvilket tydeligt viser sig i de mange priser, hun har vundet for sin værtsrolle.

Der er dog særligt én person i hendes liv, som ikke er synderligt imponeret over hverken hende eller 'X Factor' - nemlig datteren Trine.

Men den fireårige pige er faktisk begyndt at få en smule smag for programmet nu, fortæller hendes mor.

- Der begyndte at ske noget i slutningen af sidste sæson. Der var hun og hendes bedste veninde inde at se en generalprøve, hvor Mille og Mads (deltagere i sidste sæson, red.) sang. Det var lidt stort for hende at se dem, siger tv-værten og fortsætter:

- Jeg havde også Trine med til generalprøve på finalen, hvor hun var med mig på scenen. Under prøven satte Kári sig ned og sang til hende. Jeg kan mærke på hende, at den oplevelse virkelig sidder fast.

Næste sæsons dommertrio i 'X Factor' består af Thomas Blachman og Kwamie Liv samt det nyeste medlem, Simon Kvamm. De tre og alle deltagerne skal Sofie Linde holde styr på, når talentprogrammet endnu en gang glider over fjernsynsskærmene. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Kári endte på en andenplads, efter at han tabte til årets vinder, Mads Moldt.

Også Sofie Linde må på sin vis se sig slået. På hjemmefronten er det nemlig farmand Joakim Ingversen, der er tv-favorit hos Trine.

Han er vært på programmet 'Den store juniorbagedyst', som ifølge hans hustru 'rydder alle forsider derhjemme'.

- Men nu fik jeg listet lidt 'X Factor' ind sidst, så jeg håber, at hun synes, det er lidt mere sjovt næste år, siger Sofie Linde, som understreger, at de to tv-værter ikke ser det som en konkurrence.

De har dannet par siden 2015 og har ud over Trine også datteren Søs.

I næste sæson får 'X Factor'-værten selskab af den garvede dommer Thomas Blachman, mens resten af dommertrioen udgøres af Kwamie Liv og Simon Kvamm.

16. sæson af talentprogrammet får premiere i januar 2023.

