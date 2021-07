Tv-kendis åbner op om selvskade

Gemma Collins blev kendt, da hun var med i det britiske realityshow 'The Only Way is Essex'.

Sidenhen har hun medvirket i flere andre realityprogrammer og er blevet kendt for sin bramfri personlighed.

Reality-diva vækker vild opsigt: AD, gjorde hun lige det?

Men senere i år får vi en mere seriøs side at se af Gemma Collins. I en ny dokumentar, 'Selvskade og mig', fortæller tv-personligheden nemlig om sin lange kamp med selvskade.

Ifølge Channel 4's redaktør Lee McMurray skal dokumentaren forsøge at starte en vigtig diskussion om unge og deres mentale helbred.

Gemma Collins vil i dokumentaren møde andre mennesker, som har kæmpet med psykiske problemer og selvskade, for at høre deres historier og tale med eksperter om, hvordan man som pårørende kan lære at identificere tegn på selvskade.

Dokumentaren støttes af den mentale sundhedsorganisation Mind, som er glad for, at der bliver sat fokus på emnet.

- Vores research har vist et stigende antal af unge mennesker, der begynder på selvskade under pandemien, og det kan være en svær ting at søge hjælp, siger talsperson Alex Bushill.

Dokumentaren får premiere senere på året.