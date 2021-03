Tv-kendis fik bivirkninger efter AZ-vaccine: 'Der er altid risiko'

'Jeg vælger, at forholde mig til, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler', fortæller Christina Siguenza

Det er et år siden, coronavirus lukkede Danmark ned. Vaccinationerne er i gang, og regeringen er i gang med at forhandle en genåbningsplan for landet.

Men en af vaccinerne, som der er blevet brugt herhjemme i Danmark - vaccinen fra AstraZeneca mod coronavirus - er nu sat i bero i Danmark på grund af frygt for mulige alvorlige bivirkninger med blodpropper.

Jørgen Leth indlagt efter tennistræning

En af dem, som er blevet vaccineret med den pågældende vaccine, er 'Årgang 0'-mor Christina Siguenza, som selv har mærket bivirkninger.

Chrisitna Siguenza, der især er kendt fra 'Årgang 0', hvor man blandt andre kunne følge hendes datter Stephanie, er en af dem, der er blevet vaccineret med AstraZeneca. Foto: Privat

Har bivirkninger

'Jeg har selv fået AstraZeneca-vaccinen og mærket til bivirkninger. Men der er altid risiko for bivirkninger ved en vaccine, om den er velkendt eller ej. Jeg besluttede mig for at få vaccinen alligevel,' skriver Christina Siguenza på sin Instagram-profil.

Slut-dato for vacciner rykkes - igen

Christina Siguenza skriver, at hun forholder sig roligt og stoler på at myndighedernes beslutning om at tilbageholde vaccinen, indtil der foreligger undersøgelser, som kan konkludere, om der er en reel sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og blodpropper.

Kronprinsesse Victoria smittet med corona

Artiklen fortsætter under opslaget...



'Jeg vælger, at forholde mig til, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler og ikke andres fortolkninger af det informerede omkring coronavirus, smittetal, indlæggelser, anbefalinger og information gældende for de aktuelle vacciner.'

Det er primært personer i sundhedssektoren, der er blevet vaccineret med AstraZeneca-doser herhjemme. Christina Siguenza arbejder som sygeplejerske.

Bryder tavsheden: - Jeg ville ikke have, han sagde op

'I min optik, så er der ikke nogen andre, der ved mere end de mennesker omkring bordet hos sundhedsmyndighederne', forklarer hun om, hvorfor hun tager det med ro.



'Jeg vælger, at have tillid til, at det var det rigtige gøre med de informationer, der var omkring vaccinen før denne udmelding. Det er min egen beslutning, og jeg valgte at tage evt. bivirkninger med i bedste tro.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christina Siguenza, som oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer og henviser til sit opslag på Instagram.

Vaccinebivirkninger: Hvornår skal man kontakte læge?