Tv-kendis fyret efter racistiske opslag

Jennie Nguyen er færdig i tv-serien 'The Real Housewives of Salt Lake City'

Sidst ind, først ud.

Jennie Nguyen fik kun én sæson i realityserien 'The Real Housewives of Salt Lake City'. Det står klart, efter hun tirsdag aften er blevet fyret. Det bekræfter tv-stationen Bravo over for Page Six.

- Vi er stoppet med at filme med Jennie Nguyen, og hun er ikke længere et del af holdet i 'The Real Housewives of Salt Lake City', lyder det.

Meldingen kommer efter en uges hård kritik af Nguyen og tv-stationen, efter en række fans opdagede flere ældre opslag, hun havde lavet på de sociale medier.

44-årige Nguyen, der siden har undskyldt på Instagram, delte i 2020 en række memes og billeder i forbindelse med de mange Black Lives Matter-demonstrationer, der fandt sted verden over.

Her kaldte hun angiveligt bevægelsen for 'voldelig bande', og hun lagde ikke skjul på, at hun bestemt ikke var tilhænger af bevægelsen eller det, som BLM forsøgte at opnå.

Siden har fans af serien krævet hende fyret på det sociale medier, ligesom både producer Andy Cohen og hendes meddeltagere efterfølgende har taget skarp afstand fra hende.

Blandt andet lagde Jen Shah, der er gift med en mørk mand, et opslag på Instagram, hvor hun langede kraftigt ud efter Jennie Nguyen.

'På vegne af min mand og mine sønner, der er afroamerikanere, må jeg nu stille mig frem og sige, at jeg er dybt stødt over de race-ufølsomme opslag og kommentarer,' skrev hun blandt andet.

Jennie Nguyen har endnu ikke reageret på fyringen. Hun blev en del af 'The Real Housewives of Salt Lake City', der i Danmark kan ses hos TV 2, da anden sæson løb over skærmen i efteråret 2021, men det blev altså en kort fornøjelse.