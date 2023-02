'Årgang 20'-parret Maria Brask Mainz og Daniel Brask-Andersen kan nu kalde sig forældre til to.

På Instagram afslører parret, at deres datter, som har fået navnet Nora, kom til verden onsdag. I forvejen er de forældre til sønnen Louie, som man følger i TV 2-programmet.

'I går aftes kom vores lille Nora ud. 3100 gram og 50 cm, helt perfekt!,' skriver Maria Brask Mainz til et opslag, hvor hun viser den lille pige frem til sine mere end 70.000 følgere.

Også hendes mand har delt et opslag, hvor han fortæller nærmere om den kamp, der lå forud for, at de kunne tage Nora i deres arme.

'Så kom lille Nora til verden efter en hård kamp. Jeg har verdens sejeste kone og er blevet beriget med to smukke unger. Tak,' skriver han og tilføjer et hjerte.

I en besked til Ekstra Bladet forsikrer Maria Brask-Mainz dog, at alle har det godt.

'Vi har det godt, men er også trætte! Fødslen gik stærkt, men godt,' skriver den nybagte mor til to.

Stor frygt

Maria og Daniel har i 'Årgang 20' åbent delt ud af deres hverdagsliv og oplevelser som familie, og særligt de mange tanker og følelser, de gør sig om, at sønnen Louie har fået diagnosen autisme, har fyldt for parret.

Til Ekstra Bladet har Maria Brask-Mainz tidligere fortalt om frygten for, at Louie aldrig kommer til at udvikle et sprog.

- Det at høre ens barn sige 'mor', det tror jeg altid er noget, man som mor glæder sig til at høre sit barn sige. Og lige pludselig, når ens barn slet ikke siger nogle ord, så kommer bekymringen: ’Gud, kommer jeg nogensinde til at høre ham sige mor.'

- Alle andre mødre siger, at de hører på det 350 gange om dagen. Jeg gad godt bare at høre det en enkelt gang, har hun tidligere sagt.

