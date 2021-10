Tv-kendis i 'Luksusfælden': Bruger 23.000 kroner på pizza

Mads Niebur, der både har været med i 'Ex on the beach' og 'Paradise Hotel', har levet et liv i sus og dus.

Pengene har han kastet efter fester og fastfood i lange baner og sin elskede motorcykel, som han kalder for 'Baby'.

Og alt det er nu skyld i, at Mads Niebur skylder en mindre formue væk i form af 464.000 kroner.

Derfor har den tidligere realtiy-stjerne hidkaldt 'Luksusfældens' eksperter i håb om, at de kan hjælpe ham med at få styr på sin enorme gæld.

23.000 kroner på pizza

29-årige Mads Niebur drømmer om at flytte ud af sin etværelses lejlighed i Albertslund og stifte familie, men den drøm kan han kigge langt efter, hvis han ikke snart gør op med sine økonomiske vaner.

Eksperterne, Sesilie Munk Stenderup og Jan Swyrtz, konfronterer derfor Mads Niebur med de ting, som han hidtil har klattet sine penge væk på.

- Fy for satan. Det er under al kritik. Det er jo for sindssygt, lyder det fra hovedpersonen, da eksperterne kan fortælle, at han har brugt 23.000 kroner på pizza.

Mads Niebur har både deltaget i 'Paradise Hotel' og 'Ex on the beach'. Foto: Nent Group Danmark

Men de mange pizzaer er dog ikke der, hvor Mads lægger de fleste af sine penge. Han bruger nemlig lige knap 70.000 kroner om året på sin 'Baby'. Og det lader ikke til at ændre sig foreløbigt.

- Det er alle pengene værd. Jeg elsker den. Det kan jeg lige så godt sige, siger Mads Niebur.

Men det huer ikke eksperterne, der mener, at Mads bør overveje at sælge sin elskede motorcykel.

- Hvis du piver over, at du bor i en etværelses lejlighed, eller du ikke har råd til gaver til dine nevøer, så er det sgu da nemt at gøre noget ved, lyder det fra ekspert Sesilie Munk Stenderup.

Du kan se mere om Mads økonomi i aftenens program klokken 20 på TV3.

