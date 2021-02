Tv-kendis i 'Luksusfælden': Kæmpe gæld på SU

Luna Munk har ærligt delt ud af livet i de seneste år, hvor tv-seerne har været med helt tæt på.

I programmer som 'De unge mødre' og 'De unge mødre på slottet' har hun givet et indblik i sit liv, men der er én del, hun ikke har talt alt for højt om tidligere. Nemlig hvor skidt det står til for hende økonomisk.

Mere end 20.000 følger med på Instagram, og Luna frygter, hvad følgerne vil tænke, hvis de kender til den dårlige økonomi.

Men den frygt er hun nødt til at pakke væk og gå til bekendelse. Så kontant lyder meldingen fra eksperterne Sesilie Munk-Stenderup og Kenneth Hansen, når 'Luksusfælden' besøger den unge mor.

For 27-årige Luna, der til daglig er studerende, har samlet en kæmpe gæld sammen på 821.000 kroner - og hvis hun skal ud af den, skal der ske store ændringer.

Sesilie Munk-Stenderup og Kenneth Hansen skal forsøge at hjælpe Luna af med de dårlige vaner og den tårnhøje gæld. Foto: TV3

146 slagterbesøg

Især madposten er dyr for den enlige mor til tre, der er glad for at købe hurtig og god mad.

8100 kroner om måneden har hun i gennemsnit købt mad for i løbet af det seneste år, og især to slagtere har fået glæde af hende, fortæller eksperten.

- Du har været der intet mindre end 146 gange i det sidste år og brugt 9200 kroner, siger eksperten Kenneth Hansen, der tydeligvis ikke er tilfreds med Lunas forklaringer på, hvorfor økonomien ikke helt kører.

- Du kalder det overspringshandlinger. Jeg kalder det dårlige undskyldninger, siger han til hende.

Desuden bruger hun i gennemsnit 3200 kroner om måneden på takeaway og restaurantbesøg, men det må hun holde op med, hvis eksperterne skal kunne hjælpe hende.

Klokken 20 på TV3 eller nu på Viaplay kan du se, hvorvidt det lykkes eksperterne at hjælpe Luna.