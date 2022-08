Tv-kendis indtager 'Robinson Ekspeditionen'

På et endnu hemmeligt tidspunkt i den nærmeste fremtid blænder TV3 og Viaplay op for endnu en sæson af det populære realityprogram 'Robinson Ekspeditionen'.

Og når Jakob Kjeldbjerg kan byde velkommen til den 23. udgave af programmet, bliver det med tre - ifølge Viaplay Group - kendte ansigter på holdet.

Der er tale om tv-kendissen Loay Zeraiq, som TV 2-seere lærte at kende i programmet 'Kørelærerne'. Loay er 41 år og bor i Odense, hvor han som bekendt arbejder som kørelærer.

Loay Zeraiq deltager i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Viaplay Group

Derudover tæller deltagerne 49-årige Majbrit Watt, der er gift med den tidligere racerkører og Formel 1-ekspert for Ekstra Bladet, Jason Watt.

Majbrit Watt blev gift med Jason Watt i 2016. Foto: Viaplay Group

Majbrit Watt og Loay Zeraiq får desuden selskab af den 26-årige sundhedsinfluencer Doaa Zaher, der har knap 20.000 følgere på Instagram.

Hvem der skal dyste med og mod de tre, kan Viaplay Group endnu ikke løfte sløret for.

Sundhedsinfluenceren Doaa Zaher bor i København. Foto: Viaplay Group

Annonce:

'Robinson Ekspeditionen' blev sendt første gang i Danmark i 1998. Foruden det traditionsrige 'Robinson'-trofæ dyster deltagerne om 500.000 kroner i præmie.

Flere deltagere har dog gennem tiden måttet betale en høj pris for kampen om den eftertragtede titel som vinder, og for flere tidligere deltagere har ekspeditionen haft store helbredsmæssige konsekvenser. Læs mere om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------